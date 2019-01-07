Hangi illerde eğitime ara verildi? İstanbul'da okullar tatil mi?

Yurtta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 ilde eğitime ara verilirken, birçok bölgede de ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kar yağışı nedeniyle Kırıkkale, Çankırı, Bolu, Uşak il geneli ile Kastamonu'da kent merkezi ile 13 ilçede, Bingöl'de merkeze bağlı köyler ile 4 ilçede, Sivas il merkezi ile il merkezine bağlı köyler ve Şarkışla ilçesinde, Çorum kent merkezi ve bazı ilçeleri ile Konya'nın Beyşehir ve Karaman'ın Sarıveliler ilçeleri ile Samsun, Karabük, Düzce, Kırşehir, Amasya, Bitlis, Elazığ, Yozgat, Ordu ve Kahramanmaraş'ın bazı ilçelerinde okullar 7 Ocak Pazartesi günü için tatil edildi.