Hangi illerde eğitime ara verildi? İstanbul'da okullar tatil mi?
Megakent İstanbul'da soğuk hava etkisini göstermeye başladı. İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Yurtta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 ilde eğitime ara verilirken, birçok bölgede de ulaşımda aksamalar yaşandı. Peki, hangi illerde eğitime ara verildi? İstanbul'da okullar tatil edildi mi? İşte il il bugün eğitime ara verilen iller...
Yurtta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 ilde eğitime ara verilirken, birçok bölgede de ulaşımda aksamalar yaşandı.
Kar yağışı nedeniyle Kırıkkale, Çankırı, Bolu, Uşak il geneli ile Kastamonu'da kent merkezi ile 13 ilçede, Bingöl'de merkeze bağlı köyler ile 4 ilçede, Sivas il merkezi ile il merkezine bağlı köyler ve Şarkışla ilçesinde, Çorum kent merkezi ve bazı ilçeleri ile Konya'nın Beyşehir ve Karaman'ın Sarıveliler ilçeleri ile Samsun, Karabük, Düzce, Kırşehir, Amasya, Bitlis, Elazığ, Yozgat, Ordu ve Kahramanmaraş'ın bazı ilçelerinde okullar 7 Ocak Pazartesi günü için tatil edildi.
Kastamonu
Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, kent merkezi ile Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Küre, Araç, İhsangazi, Azdavay, Bozkurt, Tosya, Cide, Pınarbaşı ilçelerinde tüm okullarda, İnebolu, Doğanyurt, Çatalzeytin ve Şenpazar ilçelerinde ise taşımalı eğitime 7 Ocak Pazartesi günü ara verildiği bildirildi.
Samsun
Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vezirköprü ilçesinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede 7 Ocak Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.
Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacakları aktarıldı.
Çorum
Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, olumsuz hava şartları dolayısıyla Osmancık, Boğazkale, Oğuzlar, Dodurga, Uğurludağ, Sungurlu, İskilip, Laçin ve Kargı ilçelerinde 7 Ocak Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.