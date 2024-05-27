Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? 7 madde sayıldı: O hayvanları kesmek yasak!

1 2024 Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Kaç gün tatil edilecek? Kurban hazırlığında olan vatandaşlar fiyat araştırması yapıyor. Her yıl farklı fiyatlarda satışa çıkan kurbanlık fiyatları bu sene kaç liradan başlayacak? Vatandaşların kurbanlık hayvan almadan önce zorunlu olarak dikkat etmesi gereken unsurlar ne?

2 2024 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2024 Kurban Bayramı her sene olduğu gibi 4 gün sürecek. Bayram, 16 Haziran Pazar günü başlayıp 19 Haziran Çarşamba günü bitecek. 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. Arefe günü ile beraber toplamda 5 günlük bir tatil olan Kurban Bayramı, bazı yıllarda hafta sonlarıyla beraber 9 günlük tatile dönüşebiliyor.