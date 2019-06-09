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Bu besinleri buzdolabında saklarsanız... Buzdolabına konulmaması gereken yiyecekler!

Yiyecekleri satın aldıktan sonra en önemli aşama başlıyor, onları doğru bir şekilde saklamak... Bunun için sık sık buzdolabından faydalanırız. Korumaya çalışırken bazen de yiyeceklere zarar verebiliyoruz. Ancak her yiyecek buzdolabında saklamak için uygun olmuyor. Çünkü bazı gıdalar buzdolabında daha hızlı çürüyebiliyor. İşte buzdolabına koymamanız gereken besinler!

09.06.2019 18:10 - Son Güncelleme: 09.06.2019 18:11
Bu besinleri buzdolabına koyarsanız... Buzdolabına konulmaması gereken yiyecekler!

TATLILAR

Bal, reçel ve çikolata gibi tatlı besinler buzdolabında organik özelliklerini yitirerek tatlarının yanı sıra reçel ve balın akışkanlığı da bozulur.

Bu besinleri buzdolabına koyarsanız... Buzdolabına konulmaması gereken yiyecekler!

KAHVE

Buzdolabının soğuk ve nemi kahvenin hem lezzetini hem de görüntüsünü bozar.

Bu besinleri buzdolabına koyarsanız... Buzdolabına konulmaması gereken yiyecekler!

PATATES

Emilimi yüksek bir besin olan patetes durduğu ortamın kokusu ile tadı değişir. Buzdolabında bir günde fazla kalan patates bozulur fakat görüntüsü aynı kaldığındna fark edemeyiz. Ancak pişirilen patates bağırsak hastalıklarının yaşanmasına sebebiyet verebilir.

Bu besinleri buzdolabına koyarsanız... Buzdolabına konulmaması gereken yiyecekler!

SARIMSAK

Antibakteriyel etkiye sahip sarımsak sadece 2 gün boyunca buzdolabında kaldığında bakteri üretir.

Bu besinleri buzdolabına koyarsanız... Buzdolabına konulmaması gereken yiyecekler!

DOMATES

Yıllardır herkesin yanlış bildiği bilgilerden biri domatesin bozulmaması için buzdolabıya konulması gerektiğidir. Aslında domates buzdolabıya konulunca organik yapısı soğuk havadan dolayı bozulur. Kabukları kırışan domates bakteri oluşturmaya başlar ve tüketilen bu domatesler sindirim hastalıklarına neden olur.

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