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Sonuç sandığınız gibi masum değil! Muz ve gazoz birlikte tüketilirse ne olur? Sonrası korkunç...

Birlikte yediklerimize ve içtiklerimize çok fazla dikkat etmiyoruz ama bazı ürünlerin karışımı, vücuda zarar verebiliyor. Bir süredir Youtube'da bir arkım mevcut; muz ve gazoz karşılaşması. Youtube kullanıcıları önce muz yiyor ardından gazoz içiyor. Ardından tüm tükettiklerini çıkarıyorlar. Görüntüsü hoş değil zira mide için de! Peki muz ile gazoz birlikte tüketilirse ne olur? Yapyap isimli Youtube kanalı bu sorunun yanıtını aradı. Bakalım neler oluyormuş.

21.11.2020 06:22 - Son Güncelleme:
Sonuç sandığınız gibi masum değil! Muz ve gazoz birlikte tüketilirse ne olur? Sonrası korkunç...

Muz ve gazoz birlikte tüketilince midenizde öyle bir tepkimeye giriyorlar ki, inanması hayli güç. Her ikisi de asidik yapı da olan, muz ve gazozu, siz siz olun birlikte tüketmeyin.

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Sonuç sandığınız gibi masum değil! Muz ve gazoz birlikte tüketilirse ne olur? Sonrası korkunç...

Şeffaf bir poşedin içerisinde yapılan deneyde, 2 muz ve 2 şişe gazoz kullanılıyor.

Sonuç sandığınız gibi masum değil! Muz ve gazoz birlikte tüketilirse ne olur? Sonrası korkunç...

Bu şeffaf poşedin içerisinde böyleyse, mide de neler olacağını tahmin etmek güç değil.

Sonuç sandığınız gibi masum değil! Muz ve gazoz birlikte tüketilirse ne olur? Sonrası korkunç...
Sonuç sandığınız gibi masum değil! Muz ve gazoz birlikte tüketilirse ne olur? Sonrası korkunç...
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