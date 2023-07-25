Son yılların en kötüsü! Vatandaş karalar bağladı! İstanbul'da Eyüp, Güngören, Esenyurt, Bağcılar ve Küçükçekmece için büyük tehlike!

Aşırı sıcakların etkisiyle İstanbul'da barajlardaki su seviyelerinde ciddi düşüşler yaşanmaktadır. Afrika sıcak hava dalgasının etkisi altındaki şehirde, barajların doluluk oranı son ölçümlere göre bugün yüzde 39.84 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, 2014'ten bu yana kaydedilen en düşük doluluk seviyesi olarak tarihe geçmiştir. İstanbul'un içme suyu ve enerji ihtiyacını karşılamada büyük öneme sahip olan barajların düşen su seviyeleri, şehirde su sıkıntısı ve enerji kesintileri gibi olumsuz etkilere yol açabilir. Bu durum, hem halkın günlük yaşamını etkileyecek hem de tarım, endüstri ve diğer sektörlerin faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilecektir.