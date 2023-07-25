Son yılların en kötüsü! Vatandaş karalar bağladı! İstanbul'da Eyüp, Güngören, Esenyurt, Bağcılar ve Küçükçekmece için büyük tehlike!

Aşırı sıcakların etkisiyle İstanbul'da barajlardaki su seviyelerinde ciddi düşüşler yaşanmaktadır. Afrika sıcak hava dalgasının etkisi altındaki şehirde, barajların doluluk oranı son ölçümlere göre bugün yüzde 39.84 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, 2014'ten bu yana kaydedilen en düşük doluluk seviyesi olarak tarihe geçmiştir. İstanbul'un içme suyu ve enerji ihtiyacını karşılamada büyük öneme sahip olan barajların düşen su seviyeleri, şehirde su sıkıntısı ve enerji kesintileri gibi olumsuz etkilere yol açabilir. Bu durum, hem halkın günlük yaşamını etkileyecek hem de tarım, endüstri ve diğer sektörlerin faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilecektir.
İstanbul barajlarının kurumasının temel nedenlerinden biri, artan iklim değişikliğinin etkileridir. Son yıllarda, şehirde yaşanan aşırı sıcaklar ve kuraklık, su buharlaşmasını artırmış ve barajlardaki su seviyelerinin hızla düşmesine neden olmuştur. Buna ek olarak, hızla büyüyen nüfus ve artan su tüketimi de su kaynaklarının azalmasına katkıda bulunmaktadır.
İstanbul, Türkiye'nin en büyük ve en kalabalık şehri olmasıyla birlikte, su kaynaklarının önemi açısından da büyük bir sorumluluk taşıyor. Ancak son zamanlarda yaşanan iklim değişikliği ve artan sıcaklıklar, İstanbul'un barajları üzerinde ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Kazandere ve Papuçdere Barajları, kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumda.
Kazandere Barajı'nın su seviyesi yüzde 7.09'a kadar düşmüşken, Papuçdere Barajı'nda bu oran yüzde 4.51'e kadar gerilemiştir. Bu rakamlar, barajların resmen kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu göstermektedir.