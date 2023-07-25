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Uzmanlardan aşırı sıcak uyarısı: İstanbul'da dereceler çıldıracak!

İstanbul Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının etkisini daha da artırarak mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerine çıkması bekleniyor. Uzmanlar, İstanbul'da öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması, sokağa çıkacakların şapka, gözlük kullanmaları ve bol bol sıvı tüketmeleri uyarısında bulundu. 5 günlük hava tahmin raporunda çöl sıcaklarının perşembe günü kısa bir ara vererek 7 derece düşeceği belirtildi.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023, 22:08 Güncelleme 26 Temmuz 2023, 09:05
Uzmanlardan aşırı sıcak uyarısı: İstanbul’da dereceler çıldıracak! 1

İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının etkisini daha da artırarak mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Uzmanlardan aşırı sıcak uyarısı: İstanbul’da dereceler çıldıracak! 2

İstanbul Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, gelecek 5 gün boyunca İstanbul'da havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Uzmanlardan aşırı sıcak uyarısı: İstanbul’da dereceler çıldıracak! 3

Hava sıcaklıklarının İstanbul'da mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerinde, Marmara Bölgesi'nde ise 8 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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