Uzmanlardan aşırı sıcak uyarısı: İstanbul'da dereceler çıldıracak!

İstanbul Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının etkisini daha da artırarak mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerine çıkması bekleniyor. Uzmanlar, İstanbul'da öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması, sokağa çıkacakların şapka, gözlük kullanmaları ve bol bol sıvı tüketmeleri uyarısında bulundu. 5 günlük hava tahmin raporunda çöl sıcaklarının perşembe günü kısa bir ara vererek 7 derece düşeceği belirtildi.