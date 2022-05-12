Son yarım asrın en sıcaklarından biri! Meteoroloji verileri ortaya çıkardı
Türkiye son yılların en sıcak nisan aylarından birini geride bıraktı. Meteoroloji verilerine göre Türkiye'de geçen ay, 1971-2022 yılları arasındaki en sıcak beşinci nisan ayı olarak kayıtlara geçti. Yarım asrın en sıcak 5 nisanından 3'ü son 6 yılda yaşandı. İşte detaylar...
12.05.2022 12:48 - Son Güncelleme: 12.05.2022 12:53
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de 12,3 derece olarak kaydedilen uzun yıllar nisan ayı ortalama sıcaklığı (1991-2020) bu sene 14,3 derece ölçüldü.