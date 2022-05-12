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Son yarım asrın en sıcaklarından biri! Meteoroloji verileri ortaya çıkardı

Türkiye son yılların en sıcak nisan aylarından birini geride bıraktı. Meteoroloji verilerine göre Türkiye'de geçen ay, 1971-2022 yılları arasındaki en sıcak beşinci nisan ayı olarak kayıtlara geçti. Yarım asrın en sıcak 5 nisanından 3'ü son 6 yılda yaşandı. İşte detaylar...

12.05.2022 12:48 - Son Güncelleme: 12.05.2022 12:53
Son yarım asrın en sıcaklarından biri! Meteoroloji verileri ortaya çıkardı

Türkiye son yılların en sıcak nisan aylarından birini geride bıraktı.

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Son yarım asrın en sıcaklarından biri! Meteoroloji verileri ortaya çıkardı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de 12,3 derece olarak kaydedilen uzun yıllar nisan ayı ortalama sıcaklığı (1991-2020) bu sene 14,3 derece ölçüldü.

Son yarım asrın en sıcaklarından biri! Meteoroloji verileri ortaya çıkardı

Nisanda en düşük sıcaklık -15,9 derece ile Sarıkamış'ta, en yüksek sıcaklık ise 35,9 derece ile Kozan'da tespit edildi.

Son yarım asrın en sıcaklarından biri! Meteoroloji verileri ortaya çıkardı

Ölçümlere göre, nisan 2022'de sıcaklık ortalaması, uzun yıllar ortalamasının 2 derece üzerine çıktı ve 1971-2022 yılları arasındaki en sıcak beşinci nisan yaşandı.

Son yarım asrın en sıcaklarından biri! Meteoroloji verileri ortaya çıkardı

EN SICAK 5 NİSANDAN 3'Ü SON 6 YILDA GÖRÜLDÜ

Türkiye'de son 50 yılda en sıcak nisan ayı 1989'da ölçülürken, bunu sırasıyla 2016, 2018, 2008 ve 2022 yılları takip etti.

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