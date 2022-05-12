Son yarım asrın en sıcaklarından biri! Meteoroloji verileri ortaya çıkardı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de 12,3 derece olarak kaydedilen uzun yıllar nisan ayı ortalama sıcaklığı (1991-2020) bu sene 14,3 derece ölçüldü.