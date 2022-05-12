Mayıs ayında 5 metre! Muş’tan kar görüntüleri...

KAR KALINLIĞI 5 METREYE ULAŞTI

Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle yılın 6 ayı ulaşıma kapalı olan 2 bin 500 rakımlı yolda 2 iş makinesi ve 4 personelle çalışma yürüten ekipler, çığ riskine karşı kar kalınlığının 5 metreye ulaştığı bölgeleri adım adım geçti.

