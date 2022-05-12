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Mayıs ayında 5 metre! Muş'tan kar görüntüleri...

Kış mevsiminin çetin geçtiği Muş'ta Mayıs ayının ortalarına gelinmesine rağmen kar kalınlığı 5 metreye ulaştı. Ekipler kar sebebiyle kapanan köy yollarını 1 haftalık çalışma sonrasında açabildi.

12.05.2022 08:43 - Son Güncelleme: 12.05.2022 09:03
Mayıs ayında 5 metre! Muş’tan kar görüntüleri...

Kış mevsiminin çetin geçtiği Muş'ta Mayıs ayının ortalarına gelinmesine rağmen kar kalınlığı 5 metreye ulaştı. Ekipler kar sebebiyle kapanan köy yollarını 1 haftalık çalışma sonrasında açabildi.

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Mayıs ayında 5 metre! Muş’tan kar görüntüleri...

Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, 10 köy ve 21 mezra yolu ulaşımının sağlandığı 23 kilometrelik Üçevler Çavuştepe grup köy yolunda karla mücadele çalışması başlattı.

Mayıs ayında 5 metre! Muş’tan kar görüntüleri...

KAR KALINLIĞI 5 METREYE ULAŞTI

Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle yılın 6 ayı ulaşıma kapalı olan 2 bin 500 rakımlı yolda 2 iş makinesi ve 4 personelle çalışma yürüten ekipler, çığ riskine karşı kar kalınlığının 5 metreye ulaştığı bölgeleri adım adım geçti.

Mayıs ayında 5 metre! Muş’tan kar görüntüleri...

Ekiplerin bir haftalık hummalı çalışmasıyla vatandaşların en kısa alternatif yolu uzun aradan sonra tekrar ulaşımı açıldı.

Mayıs ayında 5 metre! Muş’tan kar görüntüleri...

Yapılan çalışmayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan iş makinesi operatörü Necat Arslan, Muş İl Özel İdaresi olarak mayıs ayında da karla mücadeleye devam ettiklerini söyledi.

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