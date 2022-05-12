Konya’da kan donduran olay! 13 TL’lik su faturası için katledildi: Ölmesi için başında bekliyordu

'ÖLMESİ İÇİN BAŞINDA BEKLİYORDU'

Hüseyin Mahir'in, komşuların eşine müdahale etmesini engellemek için etrafa tehditler savurduğunu öne süren Kapan, "Eşimin ölmesini bekliyordu. Komşulara 'Yaklaşmayın, yaklaşanı vururum' diyordu. Polis geldiğinde kaçmaya çalıştı ama yakalandı" ifadelerini kullandı.

'İNSAN HAYATI 13 LİRAYA SIĞAR MI?'

Mevlüt Kapan'ın amcası Mehmet Ali Kapan da yeğeninin 13 TL için öldürüldüğünü ve insan hayatının bu kadar ucuz olmaması gerektiğini belirterek, ''İnsanın hayatı 13 liraya sığar mı? 35 yaşında genç bir fidan, 3 sabisi kaldı. Bu çocukların istikbali ne olacak? Bir insanın hayatı bu kadar basit olabilir mi?" dedi.

Şüphelinin en ağır cezayı almasını isteyen Mevlüt Kapan, "Bizim ciğerimiz nasıl yandıysa, o da içeride çürüsün. Bu çocukların hakkı böyle basite alınmamalı. Adam pusuya yatmış, pusuda benim yeğenimin gelmesini beklemiş. Deseydi ki, 'bu ay paran yoksa öbür ay ver' zaten o parayı vermeme şansı yok. Yeğenim zaten parayı vermiş. Sonuna kadar da davacıyım" diye konuştu.