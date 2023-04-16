Bu görüntüye mahkum olmayın! 1 çay kaşığı ve 10 dakika yeterli! Kettle, ütü, musluk ve çaydanlıktaki kireci kökünden kazıyor! Tek seferde parlayacak...

Evinizde banyo musluklarındaki çirkin beyaz lekeler mi var? Bu görüntüye katlanmak zorunda değilsiniz. Ütünüzden çaydanlığınıza kadar her yerde karşınıza çıkan bu lekeler oldukça rahatsız edici olabilir. Bu nedenle kireç lekelerini 10 dakikada yok edecek bu sihirli formülü sizler için derledik. İşte kireç lekesini çıkaran mucize yöntem...