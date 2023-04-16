Bu görüntüye mahkum olmayın! 1 çay kaşığı ve 10 dakika yeterli! Kettle, ütü, musluk ve çaydanlıktaki kireci kökünden kazıyor! Tek seferde parlayacak...
Özellikle suyun sert olduğu bir bölgede yaşıyorsanız birçok yerde kireç lekelerine rastlamanız mümkündür. Fakat çok kolay bir yöntemle kireç lekelerinin kökünü kazıyabilirsiniz. İşte o yöntem...
16.04.2023 10:47 - Son Güncelleme: 16.04.2023 10:48
Evinizde banyo musluklarındaki çirkin beyaz lekeler mi var? Bu görüntüye katlanmak zorunda değilsiniz. Ütünüzden çaydanlığınıza kadar her yerde karşınıza çıkan bu lekeler oldukça rahatsız edici olabilir. Bu nedenle kireç lekelerini 10 dakikada yok edecek bu sihirli formülü sizler için derledik. İşte kireç lekesini çıkaran mucize yöntem...
Duşakabinde günlük temizliğinizi yaptıktan sonra kireç lekesi gördüğünüz yerleri, temizlik bezinizin üzerine bir miktar elma sirkesi veya limon döküp, silin. Asidik yapıları sayesinde, çok fazla ovalamanıza bile gerek kalmayacak.