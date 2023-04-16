Türkiye’ye etkisi büyük olacak! Böylesini ilk kez yaşayacağız! Herkes önceden bilsin öğrensin!

Türkiye'deki Kuraklığın Sebebi Hava Akımlarının Savaşı Mı?

Kuzey yarımkürede bulunan Türkiye, farklı hava olaylarının etkisi altında kalabiliyor. La Nina ve El Nino gibi hava döngüleri, Türkiye'nin sıcaklık ve yağış miktarını etkilerken, Kuzey Atlantik salınımı da önemli bir faktör haline geliyor. Yaz aylarında kuraklık tehlikesi yaşanırken, kış aylarında ılık geçen hava şartları daha çok hissediliyor. Peki, Türkiye'nin bu hava olaylarından etkilenme nedeni nedir?