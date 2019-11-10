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Son gününde TÜYAP'a binlerce insan akın etti

TÜYAP Kitap Fuarı, son gün de ziyaretçi akınına uğradı. 2 Kasım'da açılan fuara son gününde kitapseverler akın ederken, özellikle metrobüste yoğunluk yaşandı.

10.11.2019 17:23 - Son Güncelleme: 10.11.2019 17:23
Son gününde TÜYAP'a binlerce insan akın etti

TÜYAP Kitap Fuarı'nın son gününde özellikle akşam saatlerinde büyük kalabalık oluştu.

Son gününde TÜYAP'a binlerce insan akın etti

Beylikdüzü'nde 2 Kasım 2019 tarihinde açılan TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı'nın son gününde kitapseverler, fuara akın etti.

Son gününde TÜYAP'a binlerce insan akın etti

Ulaşım için özellikle metrobüsü seçenler, bölgede yapılan ikinci üst geçiti de kullandı. İkinci üst geçit yoğunluğu biraz olsun önlerken, yine de kalabalık yüzünden zor anlar yaşandı.

Son gününde TÜYAP'a binlerce insan akın etti

Hafta içi günlerde 10.00-19.00, hafta sonu ise 10.00-20.00 saatleri arasında açık olan fuara özel otomobilleri ile gelenler D-100 karayolunda girişte sıkıntı çekti.

Son gününde TÜYAP'a binlerce insan akın etti

Otoparkın zaman zaman yetersiz kaldığı ziyaretçi akınında akşam saatlerinde İETT metrobüs seferlerini arttırdı, izdiham yaşanmadı.

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