Günlük burç yorumları – 10 Kasım 2019 Pazar

BOĞA:

Yakın ilişkilerinizde temkinli olmakta yarar var. Size anlamsız gelen bazı olaylar onların yanlış düşünmelerine neden olabilir. Kuşkucu davranışların farklı yararını daha sonra olumlu bir şekilde göreceksiniz. Kısa yollar ve görüşmelerden alacağınız yeni haberler ileri vade de size artı getirecektir. Biraz daha beklemelisiniz.