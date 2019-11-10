Günlük burç yorumları – 10 Kasım 2019 Pazar
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 10 Kasım Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Duygusal düşüncelerden size bir artı gelmeyeceğini bildiğiniz halde, çevrenizdeki kişilerin yanlış hareketlerine takılmadan edemiyorsunuz. Ay, bugün, yaratıcılığınız arttıracak yeni olayları tetikleyecek ve yeni gelişecek durumlara karşı tedbirli olmanız isteyecektir. Çevrenize ihtiyacı var. Enerjinizi doğru kullanmalısınız.
BOĞA:
Yakın ilişkilerinizde temkinli olmakta yarar var. Size anlamsız gelen bazı olaylar onların yanlış düşünmelerine neden olabilir. Kuşkucu davranışların farklı yararını daha sonra olumlu bir şekilde göreceksiniz. Kısa yollar ve görüşmelerden alacağınız yeni haberler ileri vade de size artı getirecektir. Biraz daha beklemelisiniz.
İKİZLER:
Çalıştığınız kişilerle ve kişisel deneyimlerinizle ilgili genişlemeye ihtiyaç duyuyorsunuz Belli kalıpların kişisi değilsiniz ve yenilenme duygusunu hissetmediğiniz zaman, huzursuz ve kaprisli oluyorsunuz. Bugün, çalışma arkadaşlarınız sizi anlamakta güçlük çekecekler. Bazı olayları yanlış yorumlamalarına neden oluyorsunuz.
YENGEÇ:
Bugün çok fazla meraklısınız. Olayları detayları ile inceleyip sonuç çıkarmaya çalışıyorsunuz. Yoğun temponuzu dengeleyecek yeni bir sisteme ihtiyacınız var. Güçlü dostlarınızın destekleri ve sizin iş bitirici yanınız ortaya mükemmel bir sentez oluştururken karşılıklı çekişmelerden uzak kalmalısınız. Duygusal kargaşalar sizi aşağıya çekiyor.
ASLAN:
Korkusuz yapınız her konuda kendini gösteriyor. Çevrenizdeki kişilerin zorlandığı konuları siz kolaylıkla ele alıyorsunuz. Onlara cesaret veriyorsunuz. Çalışma hayatınızda çeşitli korkular yaşıyorsunuz. Sürekli bastırdığınız duygularınız sizin daha da güçlenmenize sebep oluyor. Alışkanlıklarınızı seviyorsunuz.