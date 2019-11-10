Antalya'da siyanür zehirlenmesi nedeniyle ölen aile Erzurum'da toprağa verildi
Antalya'da ölü bulunan ardından siyanür zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettikleri belirlenen 4 kişilik aile Erzurum'da toprağa verildi. Özel bir araçla taşınarak defnedilen cenazelerin gömülmesi sırasında bölgeye kimse yaklaştırılmadı.
Antalya'da siyanür zehirlenmesi sonucu yaşamını yitiren Selim (36) ve Sultan Şimşek (38) çiftiyle çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar'ın (5) cenazeleri, memleketleri Erzurum'da toprağa verildi. Cenazeler, kepçe ile açılan 6 metre derinlikteki tek çukura yan yana özel kıyafetli AFAD ekipleri tarafından yerleştirildi. Mezarlığa kimse alınmazken, yakınları defin işlemlerini uzaktan gözyaşlarıyla izledi.
Cenazeler, önce AFAD Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada yapılan incelemenin ardından cenazeler geniş güvenlik önemeli altında ailenin defnedileceği merkez Yakutiye ilçesine bağlı Kırgözeler köyü mezarlığına getirildi. Aileleri ve yakınları tarafından gözyaşları ile karşılanan cenazelerin yanına kimse yaklaştırılmadı.