Antalya'da siyanür zehirlenmesi nedeniyle ölen aile Erzurum'da toprağa verildi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi'nde 8 katlı bir binanın en üst katındaki dairede cansız bedenleri bulunan Selim ve Sultan Şimşek çifti ile çocukları Ceren ve Ali Çınar Şimşek'in cenazeleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından özel donanımlı araçla Erzurum'a getirildi.