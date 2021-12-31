SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda hasta bakıcı yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastaya cinsel saldırıda bulundu! 9 yıl hapis cezası
Son dakika haberleri... İstanbul Zeytinburnu'nda bir hastanenin yoğun bakım servisinde koronavirüs tedavisi gören kadına cinsel saldırıda bulunan hasta bakıcının cezası belli oldu. Hasta bakıcı 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
31.12.2021 08:53
- Son Güncelleme: 31.12.2021 09:04
Zeytinburnu'ndaki bir hastanede geçen mayısta yaşanan olayda, yoğun bakımda tedavi gören koronavirüs hastası Z.A. (42) adlı kadın hasta, hastabakıcı N.Ö.'nün (56) cinsel saldırısına uğradı.