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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda hasta bakıcı yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastaya cinsel saldırıda bulundu! 9 yıl hapis cezası

SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda hasta bakıcı yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastaya cinsel saldırıda bulundu! 9 yıl hapis cezası

Son dakika haberleri... İstanbul Zeytinburnu'nda bir hastanenin yoğun bakım servisinde koronavirüs tedavisi gören kadına cinsel saldırıda bulunan hasta bakıcının cezası belli oldu. Hasta bakıcı 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

31.12.2021 08:53 - Son Güncelleme: 31.12.2021 09:04
SON DAKİKA: Zeytinburnu’nda hasta bakıcı yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastaya cinsel saldırıda bulundu! 9 yıl hapis cezası

Zeytinburnu'ndaki bir hastanede geçen mayısta yaşanan olayda, yoğun bakımda tedavi gören koronavirüs hastası Z.A. (42) adlı kadın hasta, hastabakıcı N.Ö.'nün (56) cinsel saldırısına uğradı.

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SON DAKİKA: Zeytinburnu’nda hasta bakıcı yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastaya cinsel saldırıda bulundu! 9 yıl hapis cezası

Şikâyet üzerine açılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan N.Ö. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı.

SON DAKİKA: Zeytinburnu’nda hasta bakıcı yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastaya cinsel saldırıda bulundu! 9 yıl hapis cezası

N.Ö., "7 yıldır hastanede çalışmaktayım. Bu zamana kadar yanlış bir hareketim olmadı. O akşam nöbetteydim. Yarım saatte bir hastaları dolaşmamız gerekiyordu.

SON DAKİKA: Zeytinburnu’nda hasta bakıcı yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastaya cinsel saldırıda bulundu! 9 yıl hapis cezası

Çünkü hastaların idrar torbaları doluyor, yeri geliyor patlıyor, temizliyoruz. Hemşirenin yanında oturuyordum. Bir hastanın odasından tak tak diye ses gelmeye başladı.

SON DAKİKA: Zeytinburnu’nda hasta bakıcı yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastaya cinsel saldırıda bulundu! 9 yıl hapis cezası

Gittiğimde hasta kadın 'Bezimi değiştirir misin?' dedi. Bu zamana kadar bir yanlışım olmadı, bir gaflete düştüm, üzgünüm" dedi.

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