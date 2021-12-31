İstanbul'da facia! Beyoğlu'nda ahşap bina kül oldu alevlerden kurtulmak için atladı
İstanbul Beyoğlu'nda Taksim'in hemen altında Gümüşsuyu'nda Saray Arkası Sokak'ta2 katlı ahşap bir ev çıkan yangın sonucu küle döndü. Ahşap evde biri kadın iki kişi alevlerin arasında kaldı. Evdekiler pencereden atlayarak kurtulurken o anlar ise saniye saniye görüntülendi. İşte İstanbul Beyoğlu'ndaki yangın ve yaşananlar...
31.12.2021 09:25
- Son Güncelleme: 31.12.2021 09:39
Yangın, saat 00.30 sıralarında Gümüşsuyu Mahallesi Saray Arkası sokakta meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık bir buçuk yıl önce boşaltılan 2 katlı ahşap binaya bir süre önce evsizler gelip gitmeye başladı. Gece saatlerinde ise henüz belirlenemeyen bir nedenle binadan alevler yükseldi.
HATALI PARK EDİLEN ARAÇLAR İTFAİYE EKİPLERİNİ ZORLADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hatalı park edilen araçların sokakları daraltması nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorlandı. bu sırada yangın bitişikteki binanın çatı katına sıçradı.