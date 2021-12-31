Su sandığı mermer cilasını içip ölen Özde Çivici'nin son fotoğrafı ortaya çıktı
27 Aralık Pazartesi günü, İzmir'in Selçuk ilçesinde çalıştığı otelde su sandığı mermer cilasını içince hayata vedan eden 30 yaşındaki halkla ilişkiler görevlisi Özde Çivici'nin hastanedeyken kardeşi Eda Çivici ile çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı. Çivici'nin fotoğrafta ölümüne neden olan şişeyle ve serumla poz verdiği görülüyor. Fotoğrafta, Özde Çivici'nin ne kadar bitkin olduğu gözlerinden anlaşılıyor.
İzmir'de çalıştığı otelde su sandığı mermer cilası içince hayatını kaybeden halkla ilişkiler görevlisi Özde Çivici'nin (30), hastanedeyken kardeşi Eda Çivici ile çekilen son fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta Eda Çivici bir elinde ablası Özde Çivici'nin içerek ölümüne neden olan içinde mermer sıvısı bulunan pet şişeyi tutarken, bir eliyle de serumu tutarken görülüyor.
Ablasının dakikalar sonra öleceğinden habersiz son fotoğrafı çektiren Eda Çivici, "Bu bizim son fotoğrafımızmış ablam. 27 Aralık 2021 anısına. Seni hep çok çok çok çok seviyorum. İyi ki benim ablamsın ve iyi ki varsın. Yeni ilk her şeyi sana anlatacağım. Yine seninle dertleşeceğim. Biz bu fotoğrafı çekilirken seninle sonrasında kahve içmeyi düşünüyorduk. Anısı kalsın dedik. Şimdi sen anım, anım oldum. Seni seviyorum meleğim hep benimlesin" sözleriyle duygularını özetledi.
Eda Çivici'nin, bir elinde ablasının ölümüne neden olan, içinde mermer sıvısı bulunan pet şişeyi, bir eliyle de serumu tutarken görülen fotoğrafta, Özde Çivici'nin ne kadar bitkin olduğu gözlerinden anlaşılıyor.
KARDEŞİNDEN DUYGU DOLU SON SÖZLER
Sabah'ın haberine göre fotoğrafdaki diğer isim olan kardeşi Eda Çivici, "Bu bizim son fotoğrafımızmış ablam. 27 Aralık 2021 anısına. Seni hep çok çok çok çok seviyorum. İyi ki benim ablamsın ve iyi ki varsın. Yeni ilk her şeyi sana anlatacağım. Yine seninle dertleşeceğim. Biz bu fotoğrafı çekilirken seninle sonrasında kahve içmeyi düşünüyorduk. Anısı kalsın dedik. Şimdi sen anım, anım oldum. Seni seviyorum meleğim hep benimlesin" sözleriyle duygularını özetledi.
ARKADAŞLARI ÖZDE'Yİ ANLATTI
Koreograf Hülya Akıllı (36), "10 yıllık arkadaştık. Aynı deri firmasında beraber mankenlik yapmıştık. Hayalleri olan ve hayat dolu biriydi. 2013'te büyük bir trafik kazası geçirmişti. Nişanlısı Tahsin Çetinçelik o kazada öldü. Özde de büyük yaralarla kurtuldu. Ondan sonra hayata tutundu. Çok hayal kırıklıkları oldu.