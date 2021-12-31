Su sandığı mermer cilasını içip ölen Özde Çivici’nin son fotoğrafı ortaya çıktı

KARDEŞİNDEN DUYGU DOLU SON SÖZLER

Sabah'ın haberine göre fotoğrafdaki diğer isim olan kardeşi Eda Çivici, "Bu bizim son fotoğrafımızmış ablam. 27 Aralık 2021 anısına. Seni hep çok çok çok çok seviyorum. İyi ki benim ablamsın ve iyi ki varsın. Yeni ilk her şeyi sana anlatacağım. Yine seninle dertleşeceğim. Biz bu fotoğrafı çekilirken seninle sonrasında kahve içmeyi düşünüyorduk. Anısı kalsın dedik. Şimdi sen anım, anım oldum. Seni seviyorum meleğim hep benimlesin" sözleriyle duygularını özetledi.