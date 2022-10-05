Bir zamanlar Van Denizi’ydi! Sular çekildi tarım alanı oldu

Dünyanın en büyük sodalı, 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanı ile de Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü'nün suyu, 1992-1996 yıllarında etkili olan yağışlarla 2,5 metreye kadar yükseldi. Bu nedenle gölün çevresindeki birçok yerleşim yeri ile tarım alanı, sular altında kaldı.