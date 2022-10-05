Bir zamanlar Van Denizi'ydi! Sular çekildi tarım alanı oldu
Van'ın Erciş ilçesinde, çiftçi Seyfullah Kasımoğlu'na (50) ait 25 dönümlük arazi, Van Gölü suyunun çekilmesi ile yeniden ortaya çıktı. 2002'den sonra tapulu arazisinin tamamen gün yüzüne çıktığını belirten Kasımoğlu, bu yıl silajlık mısır ekimi yaptığını ve 200 ton ürün elde ettiğini söyledi.
05.10.2022 10:05 - Son Güncelleme: 05.10.2022 10:05
Dünyanın en büyük sodalı, 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanı ile de Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü'nün suyu, 1992-1996 yıllarında etkili olan yağışlarla 2,5 metreye kadar yükseldi. Bu nedenle gölün çevresindeki birçok yerleşim yeri ile tarım alanı, sular altında kaldı.
Erciş'te 30 yıllık çiftçi Seyfullah Kasımoğlu'nun 25 dönümlük arazisi de suyun çekilmesi ile tekrar görünür oldu.
'BU YIL ÇEKİLME, DİĞER YILLARA GÖRE FAZLA'
Tapulu arazisinin 2002'den sonra tamamen gün yüzüne çıktığını ancak uzun dönem kullanamadığını belirten Seyfullah Kasımoğlu, başta flamingolar olmak üzere bölgeye onlarca kuş türünün geldiğini söyledi.