SON DAKİKA: Yılda bir kez oluyor! İnci kefallerinin üreme göçünde Jandarma 7/24 nöbette

Yağmura rağmen ellerinde fenerlerle kaçak balık avlayanları tespit etmek için kontrol yapan Görentaş ve ekipler, sabaha kadar denetimlerini sürdürdü. Ekipler, bir yandan da Van Gölü'nün sodalı suyundan çıkarak, yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara göç hazırlığında olan balıkların ölümüyle ilgili de bilgi aldı.

