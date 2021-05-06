Adana'da sır olay! Eşinin telefonuna mesaj bıraktı kayıplara karıştı: Ben ölümü hak ettim

Adana'da 1 Mayıs'ta evden çıkan 40 yaşındaki Abdullah Balkaya'dan haber alınamıyor. 30 yaşındaki Sevde Balkaya ise eşinin evde bıraktığı telefonda "Benim ölümüm kimseyi bağlamaz, ben ölümü hak ettim. Eşim çok iyi insan, oğlumu" yazılı mesaj gördüklerini söyledi. Acılı eş "O mesajı görünce çok kötü oldum. İntihar etmiş olabilir, diye düşündüm. Bulunması için yardım istiyorum" diye seslenirken Abdullah Balkaya'nın 11 yaşındaki oğlu Yusuf ise babasının eve dönmesini ve ona sarılmak istediğini söyledi.

06.05.2021 17:05 - Son Güncelleme: 06.05.2021 17:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





