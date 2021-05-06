RAMAZAN İMSAKİYE
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Adana'da sır olay! Eşinin telefonuna mesaj bıraktı kayıplara karıştı: Ben ölümü hak ettim

Adana'da 1 Mayıs'ta evden çıkan 40 yaşındaki Abdullah Balkaya'dan haber alınamıyor. 30 yaşındaki Sevde Balkaya ise eşinin evde bıraktığı telefonda "Benim ölümüm kimseyi bağlamaz, ben ölümü hak ettim. Eşim çok iyi insan, oğlumu" yazılı mesaj gördüklerini söyledi. Acılı eş "O mesajı görünce çok kötü oldum. İntihar etmiş olabilir, diye düşündüm. Bulunması için yardım istiyorum" diye seslenirken Abdullah Balkaya'nın 11 yaşındaki oğlu Yusuf ise babasının eve dönmesini ve ona sarılmak istediğini söyledi.

06.05.2021 17:05 - Son Güncelleme: 06.05.2021 17:58
Adana'da sır olay! Eşinin telefonuna mesaj bıraktı kayıplara karıştı: Ben ölümü hak ettim

Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde meyve-sebze bahçelerinde bekçilik yaparak geçimini sağlayan Abdullah Balkaya, 28 Nisan Çarşamba günü çalıştığı muz serasının sahibinden, "Sıkılıyorum, rahatsızım" diyerek izin istedi.

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Adana'da sır olay! Eşinin telefonuna mesaj bıraktı kayıplara karıştı: Ben ölümü hak ettim

Evine dönen Balkaya, eşi Sevdet Balkaya'ya bir süre işe gitmeyeceğini belirtti. 1 Mayıs gecesi ailesiyle evde namaz kılan Balkaya, daha sonra eşiyle birlikte uyudu. Gece 01.30'da uyanan Sevdet Balkaya eşini yatakta göremeyince telaşlandı. Durumu yakınlarına bildiren Balkaya, eşine ulaşamadı.

Adana'da sır olay! Eşinin telefonuna mesaj bıraktı kayıplara karıştı: Ben ölümü hak ettim

"ÖLÜMÜM KİMSEYİ BAĞLAMAZ, BEN ÖLÜMÜ HAK ETTİM"
Ertesi gün eşinin evde bıraktığı telefonunda 'Benim ölümüm kimseyi bağlamaz, ben ölümü hak ettim. Eşim çok iyi insan, oğlumu" yazılı mesajı gören Sevdet Balkaya, korkuya kapıldı. Durumu polise bildiren Balkaya, o günden beri akrabalarıyla birlikte eşini arıyor.

Adana'da sır olay! Eşinin telefonuna mesaj bıraktı kayıplara karıştı: Ben ölümü hak ettim

Eşinin kaybolduğu gece öncesi evde hiçbir sorun yaşanmadığını dile getiren Balkaya, "O gün namaz kıldıktan sonra birlikte oturduk. Hatta yatakları hazırlarken bana yardım etti. Saat 23.30 sıralarında uyuduk.

Adana'da sır olay! Eşinin telefonuna mesaj bıraktı kayıplara karıştı: Ben ölümü hak ettim

Gece kalktığımda eşimi yanımda göremedim. Dama çıktım, sokağa baktım ama bulamadım. Sabah telefonunda o mesajı görünce ne yapacağımı şaşırdım.