Adana'da sır olay! Eşinin telefonuna mesaj bıraktı kayıplara karıştı: Ben ölümü hak ettim
Adana'da 1 Mayıs'ta evden çıkan 40 yaşındaki Abdullah Balkaya'dan haber alınamıyor. 30 yaşındaki Sevde Balkaya ise eşinin evde bıraktığı telefonda "Benim ölümüm kimseyi bağlamaz, ben ölümü hak ettim. Eşim çok iyi insan, oğlumu" yazılı mesaj gördüklerini söyledi. Acılı eş "O mesajı görünce çok kötü oldum. İntihar etmiş olabilir, diye düşündüm. Bulunması için yardım istiyorum" diye seslenirken Abdullah Balkaya'nın 11 yaşındaki oğlu Yusuf ise babasının eve dönmesini ve ona sarılmak istediğini söyledi.
"ÖLÜMÜM KİMSEYİ BAĞLAMAZ, BEN ÖLÜMÜ HAK ETTİM"
Ertesi gün eşinin evde bıraktığı telefonunda 'Benim ölümüm kimseyi bağlamaz, ben ölümü hak ettim. Eşim çok iyi insan, oğlumu" yazılı mesajı gören Sevdet Balkaya, korkuya kapıldı. Durumu polise bildiren Balkaya, o günden beri akrabalarıyla birlikte eşini arıyor.