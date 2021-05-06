İngiliz ajan 100 yıl önce Türkiye'de bakın nereleri fotoğraflamış!

BELL KİMDİR

Gertrude Margaret Lowthian Bell 14 Temmuz 1868 tarihinde İngiltere'nin Durham County kentinde zengin bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Yazar,seyyah,casus ve dağcı olan Bell,1897-1898 ve 1902-1903 yıllarında iki kez dünya turuna çıktı.