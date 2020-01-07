GaleriYaşam

Son dakika: Yarın hangi illerde kar tatili var? İşte 8 Ocak Çarşamba okulların tatil edildiği il ve ilçeler

Yarın hangi illerde kar tatili var? Ocak ayının ilk günlerinde ülkemizin birçok ilinde şiddetli yağışlar ve kar yağışları görülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre birçok ilimizde kar yağışı etkisini gösterecek. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası eğitimi zaman zaman olumsuz etkiliyor. Ülkemizin birçok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağı yer alıyor. Peki, 8 Ocak Çarşamba okulların tatil edildiği il ve ilçeler hangileri? İşte cevabı...

07.01.2020 20:11 - Son Güncelleme: 07.01.2020 20:14
Yarın hangi illerde kar tatili var? 8 Ocak Çarşamba okulların tatil edildiği il ve ilçeler hangileri?

Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk hava dalgasının ardından vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor.

Yarın hangi illerde kar tatili var? 8 Ocak Çarşamba okulların tatil edildiği il ve ilçeler hangileri?

Kar yağışı birçok ilimizde yaşamı olumsuz etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor.

Yarın hangi illerde kar tatili var? 8 Ocak Çarşamba okulların tatil edildiği il ve ilçeler hangileri?

Bu kapsamda milyonlarca öğrenci ve veli Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, Yarın hangi illerde kar tatili var? İşte 8 Ocak Çarşamba günü okulların tatil edildiği il ve ilçeler...

Yarın hangi illerde kar tatili var? 8 Ocak Çarşamba okulların tatil edildiği il ve ilçeler hangileri?

KÜTAHYA

Kütahya'da ilk ve orta dereceli okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Yarın hangi illerde kar tatili var? 8 Ocak Çarşamba okulların tatil edildiği il ve ilçeler hangileri?

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle ilimiz merkezinde bulunan (köyler dahil) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmî-özel, örgün-yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında, 08.01.2020 Çarşamba günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. İlimiz merkezindeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastası olan, kalp ve böbrek yetmezliği bulunan, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri, 08.01.2020 Çarşamba günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" denildi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Uçakta iğrenç olay şoke etti! Görenler gözlerine inanamadı...
Uçakta iğrenç olay şoke etti! Görenler gözlerine inanamadı...