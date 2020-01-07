GaleriYaşam

Uçakta iğrenç olay görenleri şoke etti! Gözlerine inanamadılar...

Uçakta görüntülenen iğrenç olay herksi şoke etti. Bir yolcunun uçak seyahati sırasındaki görüntülenen fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Bir yolcu tarafından çekilen ve paylaşılan bu görüntüye tepki mesajları yağdı. İşte hiç kimsenin beraber yolculuk yapmak istemeyeceği küçük nezaket kurallarını görmezden gelen yolcular...

07.01.2020 18:54 - Son Güncelleme: 07.01.2020 21:33
Uçakta iğrenç olay şoke etti! Görenler gözlerine inanamadı...

Uçak yolculukları zaman zaman ilginç görüntülere sahne olabiliyor.

Uçakta iğrenç olay şoke etti! Görenler gözlerine inanamadı...

Instagram'daki passangershaming hesabı, uçak yolculukları sırasında yaşanan ilginç anları paylaşıyor.

Uçakta iğrenç olay şoke etti! Görenler gözlerine inanamadı...

Uçaktaki bir yolcu iç çamaşırını kurutmak için havalandırma difüzörünü kullanırken görüntülendi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Uçakta iğrenç olay şoke etti! Görenler gözlerine inanamadı...

Uçaktaki diğer yolculara aldırış etmeyen yolcu uzun bir süre bu davranışını sürdürdü.

Uçakta iğrenç olay şoke etti! Görenler gözlerine inanamadı...

Sosyal medyada paylaşılan görüntü çok sayıda yorum aldı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Ayşe Karaman davasında Michael Jackson detayı
Ayşe Karaman davasında Michael Jackson detayı