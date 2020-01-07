Uçakta iğrenç olay görenleri şoke etti! Gözlerine inanamadılar...
Uçakta görüntülenen iğrenç olay herksi şoke etti. Bir yolcunun uçak seyahati sırasındaki görüntülenen fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Bir yolcu tarafından çekilen ve paylaşılan bu görüntüye tepki mesajları yağdı. İşte hiç kimsenin beraber yolculuk yapmak istemeyeceği küçük nezaket kurallarını görmezden gelen yolcular...
07.01.2020 18:54
- Son Güncelleme: 07.01.2020 21:33
Uçaktaki bir yolcu iç çamaşırını kurutmak için havalandırma difüzörünü kullanırken görüntülendi.
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