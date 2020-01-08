ŞOK'tan dev kampanya: O ürünler dikkat çekiyor! ŞOK 8 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu
ŞOK 8 Ocak aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Dolu dolu kampanyaları çarşamba günü müşterilerinin beğenisine sunan ŞOK'ta her kategoriden ürün bulunuyor. En çok dikkat çekenlerden biri de LG 4K Ultra HD Smart Led TV. Peki, bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler olacak? İşte ŞOK 8 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu...
08.01.2020 08:13
- Son Güncelleme: 08.01.2020 08:13
ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak? ŞOK marketler tarafından geçtiğimiz gün katalog yayınlanmış sürpriz ürünler belli olmuştu. Sizler için ŞOK'un indirimlerini sizler için derledik. Peki, ŞOK 8 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK müşterilerini hangi ürünler bekliyor? Merak edilenler için sayfamıza göz atmanız yeterli...
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