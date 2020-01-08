ŞOK'tan dev kampanya: O ürünler dikkat çekiyor! ŞOK 8 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak? ŞOK marketler tarafından geçtiğimiz gün katalog yayınlanmış sürpriz ürünler belli olmuştu. Sizler için ŞOK'un indirimlerini sizler için derledik. Peki, ŞOK 8 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK müşterilerini hangi ürünler bekliyor? Merak edilenler için sayfamıza göz atmanız yeterli...