SON DAKİKA: Uyanık kocanın nafaka oyununu mahkeme bozdu! 2 bin liraya ikna etti 400 liraya düşürmek istedi
Son dakika haberleri... Ankara'da yaşayan maden mühendisi, ev hanımı olan eşiyle aylık 2 bin lira nafaka ödeyeceğini belirterek anlaşmalı boşandı. Ödediği 2 bin lira nafakanın 400 liraya düşürülmesini isteyen kocanın talebini mahkeme reddetti. Mahkeme kararında, indirim isteyen kocanın, 2 bin lira nafaka karşılığında eşini boşanmaya ikna ettiğini, boşandığı eşinin bu durumu kabul ettikten 4 ay sonra indirim talebinde bulunmasının 'iyi niyetli olmadığını' kaydetti.
Ankara'da yaşayan maden mühendisi K.Ö. ile ev hanımı A.O., 2020'de anlaşmalı olarak boşanmaları sırasında, çiftin çocuğunun velayeti anne A.O.'ya verilirken baba K.Ö.'nün çocuk için aylık 2 bin lira iştirak nafakası ödemesine karar verildi. Karardan yaklaşık 4 ay sonra K.Ö., ekonomik sıkıntılar yaşadığını öne sürerek Ankara 14. Aile Mahkemesi'ne ödediği nafakanın 400 liraya düşürülmesi için dava açtı.
Mahkemede tanık olarak dinlenen K.Ö.'nün annesi "Şu an oğlumun nafakayı ödeme gücü yoktur. Kasım ayından bu yana devamlı bir işte çalışmıyor. Günlük iş çıkarsa günlük işe gidiyor. Ödemesi gereken nafakayı ben ödüyorum. Benim de bu nafakayı ödeyebilme gücüm kalmadı" dedi. Mahkeme, tarafların mali durumunu araştırmasını yaptıktan sonra nafaka indirim talebin reddine hükmetti.
Ankara 14. Aile Mahkemesi gerekçeli kararında, söz konusu davanın boşanma davası kararının üzerinden 4 ay gibi kısa bir süre geçtikten sonra geçtikten sonra açıldığını, aradan geçen süre göz önüne alındığında ahde vefa, sözleşmeye bağlılık, iyi niyetin korunması gerektiği ilkeleri uyarınca davacının davalıyı anlaşmalı boşanmaya ikna edebilmek için anlaşmalı boşanma şartlarını kabul ettiğini belirtti.
'AMACI BOŞANMAYA İKNA ETMEKTİ'
Kararda, K.Ö.'nün A.O. ile boşanmayı sağlayabilmek için nafakayı ödemeyi kabul ettiği, amacının anlaşmalı boşanmaya ikna edebilmek olduğu bu durumda nafakanın azaltılması talebinin 'iyi niyetli olmadığı' ifade edildi.
Kararda, "Davacının sırf boşanmayı sağlayabilmek için imzaladığı boşanma protokolü gereğince kararlaştırılan iştirak nafakasını ödemeyi kabul etmesi sonrasında, davalının ekonomik durumunda olağanüstü bir artış olmadığı ve müşterek çocuğun ihtiyaçlarında olağanüstü bir azalma meydana gelmediği takdirde iştirak nafakasının indirilmesi talebinin iyi niyet, sözleşmeye bağlılık ve sözleşmenin devamlılığı ilkeleri ile bağdaşmayacağı açıktır.