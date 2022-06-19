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Kelebekler Vadisi’nde 7 aylık hamile eşini para için uçuruma atmıştı! Katil kocadan pes dedirten talep

Muğla Fethiye'de bulunan Kelebekler Vadisi'nde 4 yıl önce 400 bin liralık sigorta parası için hamile eşini uçurumdan atan Hakan Aysal, ağırlaştırılmış müebbet hapsine çarptırılmıştı. Aysal'ın itirazı üzerine dosya istinafa gönderildi.

19.06.2022 08:05 - Son Güncelleme: 19.06.2022 08:05
Kelebekler Vadisi’nde 7 aylık hamile eşini para için uçuruma atmıştı! Katil kocadan pes dedirten talep

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde yapılan incelemede Hakan Aysal'da akıl hastalığı olup olmadığının İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Üst Kurulu'ndan alınacak raporla belirlenmesi gerekirken bunun yapılmadığı belirtildi.

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Kelebekler Vadisi’nde 7 aylık hamile eşini para için uçuruma atmıştı! Katil kocadan pes dedirten talep

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi tarafından alınan kararın hukuka aykırı olduğu ifade edilerek dosya bozularak yerel mahkemeye gönderildi. Sanık Hakan Aysal'ın cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için yeniden akıl sağlığı raporu alınmasına karar verildi.

Kelebekler Vadisi’nde 7 aylık hamile eşini para için uçuruma atmıştı! Katil kocadan pes dedirten talep

2018 yılı Haziran ayında tatil için önce İzmir'e ardından ise Muğla'ya giden 7 aylık hamile muhasebeci Semra Aysal (33) ve eşi Hakan Aysal (41), tatillerinin son gününde Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Kelebekler Vadisi'ne gitti.

Kelebekler Vadisi’nde 7 aylık hamile eşini para için uçuruma atmıştı! Katil kocadan pes dedirten talep

Burada kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden 7 aylık hamile Semra Aysal'ın ölümünü şüpheli bulan ağabeyi Naim Yolcu, savcılığa olayın araştırılması için başvuru yaptı.

Kelebekler Vadisi’nde 7 aylık hamile eşini para için uçuruma atmıştı! Katil kocadan pes dedirten talep

Fethiye Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Hakan Aysal'ın eşi üzerine parça parça 119 bin TL kredi çektirdiği ve olaydan kısa bir süre önce de eşine 400 bin TL değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı ortaya çıktı.

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