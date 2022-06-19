Kelebekler Vadisi’nde 7 aylık hamile eşini para için uçuruma atmıştı! Katil kocadan pes dedirten talep
Muğla Fethiye'de bulunan Kelebekler Vadisi'nde 4 yıl önce 400 bin liralık sigorta parası için hamile eşini uçurumdan atan Hakan Aysal, ağırlaştırılmış müebbet hapsine çarptırılmıştı. Aysal'ın itirazı üzerine dosya istinafa gönderildi.
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde yapılan incelemede Hakan Aysal'da akıl hastalığı olup olmadığının İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Üst Kurulu'ndan alınacak raporla belirlenmesi gerekirken bunun yapılmadığı belirtildi.
Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi tarafından alınan kararın hukuka aykırı olduğu ifade edilerek dosya bozularak yerel mahkemeye gönderildi. Sanık Hakan Aysal'ın cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için yeniden akıl sağlığı raporu alınmasına karar verildi.
2018 yılı Haziran ayında tatil için önce İzmir'e ardından ise Muğla'ya giden 7 aylık hamile muhasebeci Semra Aysal (33) ve eşi Hakan Aysal (41), tatillerinin son gününde Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Kelebekler Vadisi'ne gitti.
Fethiye Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Hakan Aysal'ın eşi üzerine parça parça 119 bin TL kredi çektirdiği ve olaydan kısa bir süre önce de eşine 400 bin TL değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı ortaya çıktı.