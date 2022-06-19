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İnternetten tanıştığı ve birlikte olmak için buluştuğu erkekleri gasbeden kadın ve sevgilisi yakalandı

İstanbul'da internet üzerinde tanışarak birlikte olmak için buluştuğu erkeklere, sevgilisi Recep K. (30) ile tuzak kurarak gasbeden Özlem Ç. (27) operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken, gasp teşebbüsleri ve yakalanma anları kameraya yansıdı.

DHA
19.06.2022 11:32 - Son Güncelleme: 19.06.2022 12:10
İnternetten tanıştığı ve birlikte olmak için buluştuğu erkekleri gasbeden kadın ve sevgilisi yakalandı

Beyoğlu'nda 29 Mart 2022 tarihinde polise başvuran Ş.K. (29) para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve sevgilisi tarafından gasbedildiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

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İnternetten tanıştığı ve birlikte olmak için buluştuğu erkekleri gasbeden kadın ve sevgilisi yakalandı

Mağdur Ş.K. poliste verdiği ifadesinde "Para karşılığı birlikte olmak için çağırdığım kadın içeri girdikten bir süre sonra kapı çaldı. Açtığımda hiç tanımadığım bir kişi 'Sevgilimle ne yapıyorsunuz' diyerek içeri girdi. Elinde bıçak vardı. Beni dövüp para ve cep telefonlarımı gasbederek kaçtılar" dedi

İnternetten tanıştığı ve birlikte olmak için buluştuğu erkekleri gasbeden kadın ve sevgilisi yakalandı

8 Mayıs 2022 tarihinde polise başvuran mağdur D.K. de (31) aynı yöntemle 3 bin 500 lira nakit parası, kol saati ile cep telefonunun gasbedildiğini söyledi.

İnternetten tanıştığı ve birlikte olmak için buluştuğu erkekleri gasbeden kadın ve sevgilisi yakalandı

Polis yaptığı incelemede şüphelilerin, D.K.'nın evinde bulunan kameralar tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde şüphelinin elinde bıçakla evin içinde dolaşarak mağdura tehditler savurduğu anlar yer alıyor.

İnternetten tanıştığı ve birlikte olmak için buluştuğu erkekleri gasbeden kadın ve sevgilisi yakalandı

PARAYI AZ BULUNCA İNTERNET BANKACILIĞINDAN EFT YAPTIRMIŞLAR
Bu olaydan iki gün sonra bu kez Güngören'de ortaya çıkan şüpheliler mağdur M.D. (51)'yi darbederek 3 bin lira nakit parasını gasbedip, internet bankacılığını kullanarak 8 bin lira parayı zorla kendi hesaplarına aktardılar.

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