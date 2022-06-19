İnternetten tanıştığı ve birlikte olmak için buluştuğu erkekleri gasbeden kadın ve sevgilisi yakalandı
İstanbul'da internet üzerinde tanışarak birlikte olmak için buluştuğu erkeklere, sevgilisi Recep K. (30) ile tuzak kurarak gasbeden Özlem Ç. (27) operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken, gasp teşebbüsleri ve yakalanma anları kameraya yansıdı.
19.06.2022 11:32 - Son Güncelleme: 19.06.2022 12:10
Mağdur Ş.K. poliste verdiği ifadesinde "Para karşılığı birlikte olmak için çağırdığım kadın içeri girdikten bir süre sonra kapı çaldı. Açtığımda hiç tanımadığım bir kişi 'Sevgilimle ne yapıyorsunuz' diyerek içeri girdi. Elinde bıçak vardı. Beni dövüp para ve cep telefonlarımı gasbederek kaçtılar" dedi