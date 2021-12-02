SON DAKİKA: Türkiye'nin böyle vahşet görmedi! Bir aylık bebeğini sobada diri diri yaktı: Valilik'ten açıklama geldi aile adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri... Türkiye, uzun yıllardır görmediği vahşet haberini dün duydu. Yozgat'ta bir kadın bir aylık bebeğini önce bıçakladı ardından sobada diri diri yaktı. Jandarma, bir aylık bebeğini diri diri yakan Fatma Büyük'ü gözaltına aldı. Jandarma evde inceleme yaparken Valilik ise olayla ilgili açıklama yaptı. Fatma Büyük, eşi Hakan Büyük ve kayınvalidesi adliyeye sevk edildi. İşte Yozgat'ta sobada diri diri yakılan bebek dehşetinde son dakika gelişmeleri...
Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Büyükkışla köyünde meydana geldi. Fatma Büyük, çoban olan eşi hayvanları otlatmaya çıkarınca, 1 aylık erkek bebeğini bilinmeyen nedenle bıçakladıktan sonra yanan sobaya attı. Büyük, daha sonra komşularına giderek, bebeğini öldürdüğünü söyledi.
Komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sobadan vücudu kısmen yanmış çıkarılan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma Büyük, jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
JANDARMA EVDE İNCELEME YAPTI
1 aylık bebeğini bıçakladıktan sonra yanan sobaya atarak öldüren Fatma Büyük, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek karakola götürüldü. Henüz ifade vermeyen Büyük'ün bir çocuğunun daha olduğu belirtildi.
Bu arada, cumhuriyet savcısı jandarma eşliğinde evde inceleme yaptı. Evin bulunduğu sokak güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı. İncelemelerin tamamlanması ardından bebeğin cesedi, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Yozgat Valiliği'nce Fatma Büyük'ün bebeğini sobada yakarak öldürmesiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlçe Jandarma Komutanlığımız derhal olay yerine intikal etmiş, Fatma Büyük isimli kadın gözaltına alınmış, konuyla ilgili ivedilikle adli soruşturma başlatılmıştır.