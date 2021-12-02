SON DAKİKA: Türkiye’nin böyle vahşet görmedi! Bir aylık bebeğini sobada diri diri yaktı: Valilik’ten açıklama geldi aile adliyeye sevk edildi

JANDARMA EVDE İNCELEME YAPTI

1 aylık bebeğini bıçakladıktan sonra yanan sobaya atarak öldüren Fatma Büyük, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek karakola götürüldü. Henüz ifade vermeyen Büyük'ün bir çocuğunun daha olduğu belirtildi.

