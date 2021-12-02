24 Mayıs’tan bu yana sürüyordu! Adıyaman’daki Pente Antik Kenti’ndeki kazılarda çok önemli bulgulara ulaşıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adıyaman Valiliği, Türk Tarih Kurumu'nun destekleri ile Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kahraman Yağız'ın bilimsel koordinatörlüğünde sürdürülen bu yıl ki kazı çalışmalarında sona gelindi.