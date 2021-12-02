24 Mayıs'tan bu yana sürüyordu! Adıyaman'daki Pente Antik Kenti'ndeki kazılarda çok önemli bulgulara ulaşıldı
Adıyaman'da bulunan Perre Antik Kenti'nde süren kazı çalışmalarının bu yılki ayağında sona gelindi. Bölgede yapılan çalışmalarda eski dönemde yaşayan toplumun sosyo ekonomik yapısına yönelik önemli bulgulara ulaşıldı.
02.12.2021 14:24
- Son Güncelleme: 02.12.2021 14:24
Son yapılan kazılarda dokuma tezgahı bulunan Adıyaman'daki Perre Antik Kent'te kazı alanının üzeri kış şartlarında zarar görmesin diye branda ile kapatılıyor.