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Haberler Yaşam 24 Mayıs'tan bu yana sürüyordu! Adıyaman'daki Pente Antik Kenti'ndeki kazılarda çok önemli bulgulara ulaşıldı

24 Mayıs'tan bu yana sürüyordu! Adıyaman'daki Pente Antik Kenti'ndeki kazılarda çok önemli bulgulara ulaşıldı

Adıyaman'da bulunan Perre Antik Kenti'nde süren kazı çalışmalarının bu yılki ayağında sona gelindi. Bölgede yapılan çalışmalarda eski dönemde yaşayan toplumun sosyo ekonomik yapısına yönelik önemli bulgulara ulaşıldı.

02.12.2021 14:24 - Son Güncelleme: 02.12.2021 14:24
24 Mayıs’tan bu yana sürüyordu! Adıyaman’daki Pente Antik Kenti’ndeki kazılarda çok önemli bulgulara ulaşıldı

Son yapılan kazılarda dokuma tezgahı bulunan Adıyaman'daki Perre Antik Kent'te kazı alanının üzeri kış şartlarında zarar görmesin diye branda ile kapatılıyor.

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24 Mayıs’tan bu yana sürüyordu! Adıyaman’daki Pente Antik Kenti’ndeki kazılarda çok önemli bulgulara ulaşıldı

Perre Antik Kent'in 3 farklı alanında yürütülen kazılar kış koşulları nedeniyle sona eriyor. 24 Mayıs tarihinde başlayan kazılarda birçok yapı ve eser ortaya çıkartıldı.

24 Mayıs’tan bu yana sürüyordu! Adıyaman’daki Pente Antik Kenti’ndeki kazılarda çok önemli bulgulara ulaşıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adıyaman Valiliği, Türk Tarih Kurumu'nun destekleri ile Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kahraman Yağız'ın bilimsel koordinatörlüğünde sürdürülen bu yıl ki kazı çalışmalarında sona gelindi.

24 Mayıs’tan bu yana sürüyordu! Adıyaman’daki Pente Antik Kenti’ndeki kazılarda çok önemli bulgulara ulaşıldı

Perre Antik Kent'te yaşayan toplumunun sosyo ekonomik yapısına yönelik önemli bulgulara ulaşıldı. Çalışmalarda bu güne kadar kullanılan konutların yapıları, ezme teknesi, demir cürufları ve ocak ile birlikte Pompeii değirmenin varlığı tespit edilmişti.

24 Mayıs’tan bu yana sürüyordu! Adıyaman’daki Pente Antik Kenti’ndeki kazılarda çok önemli bulgulara ulaşıldı

Nekropol alanın kuzey kısmındaki alanda yürütülen kazı alanında yeni eserler ve yapılar ortaya çıktı. Kazılarda dokuma tezgahı ortaya çıktı. Dokuma tezgahına ait topraktan yapılan onlarca ağırlık taşı bulundu.

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