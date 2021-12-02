SON DAKİKA: Cihan bebek öldü mü? Hastaneden açıklama geldi! İşkenceci cani babadan kan donduran sözler: Boğazını sıkacaksın öyle çırpınıp kalacak
Son dakika haberleri... Türkiye, Gaziantep'te bir aylık bebeğine işkence yapan cani Yunus Göç'ü konuşuyor. Görüntüler dehşet saçarken kan donduran detaylar da ortaya çıkıyor. Anne Semra Göç savcıya verdiği ifadesinde, kocasının kendisine "O çocuk ağladığında boğazını sıkacaksın, öyle çırpınıp kalacak" dediğini aktardı. Semra Göç, kocası ile kayınvalidesinin, doktor muayenesinde bebekteki morluklarla ilgili gelecek soruları nasıl yanıtlaması gerektiğini de tembihlediği belirtildi. Peki Cihan bebek öldü mü? Anka Hastanesi o iddialar hakkında açıklama yaptı! İşte Gaziantep'te bebeğe yapılan işkencede son dakika gelişmeleri...
Yaklaşık 1-2 hafta önce minik Cihan'ın yanak kısmında morluklar gördüğünü söyleyen anne Semra Göç, fotoğraf çekerken morlukları fark ettiğini dile getirdi.
AĞZINDAN KAN GELDİĞİNİ SÖYLEME
Eşine bebeği doktora götürmeyi teklif ettiğini dile getiren anne Semra Göç, "Yunus bana, 'Neden gidelim ne gerek var' dedi. Bu sırada benim telefonum yoktu. Ben de Yunus'a, 'Beni hastaneye götürmezsen babamı ararım seni şikayet ederim dedim. O da bana, 'Sen de beni şikayet etmeye iyi alıştın. Hadi çocuğu doktora götürelim' dedi. Birlikte hastaneye gittik. Doktorun yanına gitmeden önce eşim bana, 'Çocuğun gözündeki morluğu söyleme' dedi. Doktor morluğu sorarsa, çocuğun gazını çıkarırken dizine yatırdığı sırada olduğunu söylememi, ağzından ve burnundan kan geldiğini de doktor sormadıkça söylemememi tembihledi. Ben de, 'Tamam' dedim. Bunu dememdeki amaç çocuğumu doktora götürmekti. Doktora da morlukları ve kanamayı söyleyecektim" ifadelerini kullandı.