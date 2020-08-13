Son dakika: Türkiye'den koronavirüs aşı denemeleri için büyük hazırlık! Tarih açıklandı...



Toplantıda daha önce kamuoyuna açıklanan ve virüsün tedavisinde etkin olduğu bilinen "favipiravir" isimli ilacın muadilinin Türkiye'de de üretilebildiği, yeni formül ile tedavide güçlü olabilecek bir ilaç çalışması olduğu aktarıldı.



