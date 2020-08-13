Son dakika: Türkiye'den koronavirüs aşı denemeleri için büyük hazırlık! Tarih açıklandı...
Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, koronavirüsün seyri ve aşı çalışmaları gündemiyle toplandı. Sağlık Bakanlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yetkililerinin katıldığı toplantıda çalışmalardaki hızlı ilerleyişten memnuniyet duyulduğu ifade edildi. Peki, aşının tarihi belli oldu mu? İşte yeni tip koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamanın detayları...
13.08.2020 08:53
- Son Güncelleme: 13.08.2020 08:53
Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlarda iyi noktada olunduğu değerlendirilen toplantıda, aşı çalışmalarındaki son durum ve aktarılması gereken ek bütçe ele alındı. Sekiz aşı ve 10 ilaç projesini yürüten iki aşı projesinde insan deneylerine başlamaya hazırlanan Türkiye, 2021'in ilk çeyreğinde sonuca ulaşmayı hedefliyor.
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