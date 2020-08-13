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Son dakika: Türkiye'den koronavirüs aşı denemeleri için büyük hazırlık! Tarih açıklandı...

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, koronavirüsün seyri ve aşı çalışmaları gündemiyle toplandı. Sağlık Bakanlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yetkililerinin katıldığı toplantıda çalışmalardaki hızlı ilerleyişten memnuniyet duyulduğu ifade edildi. Peki, aşının tarihi belli oldu mu? İşte yeni tip koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamanın detayları...

13.08.2020 08:53 - Son Güncelleme: 13.08.2020 08:53
Son dakika: Türkiye'den koronavirüs aşı denemeleri için büyük hazırlık! Tarih açıklandı...

Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlarda iyi noktada olunduğu değerlendirilen toplantıda, aşı çalışmalarındaki son durum ve aktarılması gereken ek bütçe ele alındı. Sekiz aşı ve 10 ilaç projesini yürüten iki aşı projesinde insan deneylerine başlamaya hazırlanan Türkiye, 2021'in ilk çeyreğinde sonuca ulaşmayı hedefliyor.

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Son dakika: Türkiye'den koronavirüs aşı denemeleri için büyük hazırlık! Tarih açıklandı...

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu başkanlığında toplandı.

Son dakika: Türkiye'den koronavirüs aşı denemeleri için büyük hazırlık! Tarih açıklandı...

Toplantıya Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yetkilileri de katıldı. Koronavirüs ana gündemiyle toplanan kurulda, koronavirüsün son dönem seyri, ilaç ve aşı çalışmaları ele alındı.

Son dakika: Türkiye'den koronavirüs aşı denemeleri için büyük hazırlık! Tarih açıklandı...


Toplantıda daha önce kamuoyuna açıklanan ve virüsün tedavisinde etkin olduğu bilinen "favipiravir" isimli ilacın muadilinin Türkiye'de de üretilebildiği, yeni formül ile tedavide güçlü olabilecek bir ilaç çalışması olduğu aktarıldı.

Son dakika: Türkiye'den koronavirüs aşı denemeleri için büyük hazırlık! Tarih açıklandı...

Klinik çalışma izni Türkiye'nin kendi sentezi ile yarattığı ve hızlıca üretmeyi hedeflediği ilaç için gereken teknik süreçlerin masaya yatırıldığı toplantıda, ilacın hızla üretime geçmesi halinde ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağı ifade edildi.

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