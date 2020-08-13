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Beyni zehirleyen besinler listesi! Çok şaşıracaksınız! Severek tüketiyorsunuz ama...

Beyin sağlığımız için tüketmemiz gereken besinler kadar tüketmememiz gereken besinler de vardır. Tükettiğimiz besinler, sadece kilo alıp vermemizi sağlamıyor sağlığımızı da ciddi anlamda etkiliyor. Peki hangi yiyecekler beyne zarar veriyor? İşte gün içerisinde severek tükettiğimiz ancak beyinimizi zehirleyen besinler...

13.08.2020 23:39 - Son Güncelleme:
Beyni zehirleyen besinler listesi! Çok şaşıracaksınız! Severek tüketiyorsunuz ama...

Tükettiğimiz besinler, sadece kilo alıp vermemizi sağlamıyor. Gün içerisinde yediğimiz besinler beyin sağlığımızı da ciddi anlamda etkiliyor. İşte beyin sağlığını olumsuz etkileyen yiyecekler...

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Beyni zehirleyen besinler listesi! Çok şaşıracaksınız! Severek tüketiyorsunuz ama...

1. Alkol

Alkolün karaciğeri iflas ettirdiği bilinmektedir. Ancak az bilinen diğer etkisi de beyni bitirip tükettiğidir. Sağlıklı düşünme yeteneğini zayıflatır, hafızayı da tüketir. Kısa vadede alkol bırakıldığı takdirde etkileri belli bir düzeyde onarılabilmektedir. Ancak uzun süreli kullanımlarda kalıcı hasarlara da yol açabilir.

Beyni zehirleyen besinler listesi! Çok şaşıracaksınız! Severek tüketiyorsunuz ama...

2. Şeker ve şeker ürünleri

Uzun süreli şeker kullanımı nörolojik problemlere sebep olur. Ayrıca hafızayı da zayıflattığı tespit edilmiştir. Öğrenme kabiliyetini zaafiyete uğrattığı da ifade edilmektedir. Bu sebeple şekerden uzak durmak gerekir.

Beyni zehirleyen besinler listesi! Çok şaşıracaksınız! Severek tüketiyorsunuz ama...

3. Fast Food

Yakın zamanda Montreal Üniversitesi´nde yapılan bir araştırma fast food ürünlerinin beynin kimyasını değiştirdiğini ortaya koymuştur. Bu da depresyon ve anksiyete sorunlarına yol açmaktadır.

Beyni zehirleyen besinler listesi! Çok şaşıracaksınız! Severek tüketiyorsunuz ama...

Fast food ürünlerinin içindeki katkı maddelerinin öğrenme bozukluğu, motivasyon eksikliği ve hafıza zayıflığına da yol açtığı kanıtlanmıştır.

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