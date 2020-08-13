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Sadece ağaç kullanarak bir mucizeye imza attı! YouTube videosu milyonlar izlendi

YouTube videoları son zamanlarda dünya çapında milyonlarca insan için vazgeçilmez aktivitelerden birisi. Her gün dijital dünyaya giren yeni YouTuber'lar, ürettiği birbirinden farklı içeriklerle izlenme rekorları kırıyor. YouTube'ta en çok izlenen video çeşitlerinden bir tanesi ilkel malzemelerle doğada hayatta kalma mücadelesini ele alan içerikler. Son olarak bir genç, doğada bulduğu bazı ilkel malzemelerle öyle bir şey yaptı ki YouTube videosunu izleyenler gözlerine inanamadı. Bakın YouTube'ta milyonlarca kez izlenen ve fenomen olan o videoda neler oluyor...

13.08.2020 07:48 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





