’Dünyanın en saçma binası’nın geciken yıkımına para cezası kesildi

Kahramanmaraş İl Özel İdare Binası, inşa edildiği 1994'ten bu yana hem rengi hem yapısı ile dikkat çekti. İnternet arama motoru Google'a 'Dünyanın en saçma binası' yazılarak yapılan aramada ilk sırada çıkan binanın, ocak ayında başlanılan yıkım işlemleri sürüyor.