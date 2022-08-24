'Dünyanın en saçma binası'nın geciken yıkımına para cezası kesildi
Google'da 'Dünyanın en saçma binası' olarak ilk sırada çıkan 18 katlı binanın yıkımı geciktiği için müteahhit firmaya, günlük 1984 lira ceza uygulanmaya başlandı.
Kahramanmaraş İl Özel İdare Binası, inşa edildiği 1994'ten bu yana hem rengi hem yapısı ile dikkat çekti. İnternet arama motoru Google'a 'Dünyanın en saçma binası' yazılarak yapılan aramada ilk sırada çıkan binanın, ocak ayında başlanılan yıkım işlemleri sürüyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin projesi kapsamında kaldığı için yıkımı istenilen binanın tüm katları ile otoparkları yıkıldı, temel söküm işlemleri ise devam ediyor. Bu işlemlerden sonra temel doldurulup, yıkım çalışmaları tamamlanacak.
BELEDİYE, YIKIM İÇİN TARİH VERDİ
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden de yapılan açıklamada ise "İşi süresinde bitiremeyen firmaya sözleşme hükümlerince cezai müeyyidelerin uygulanmakta olup, yıkım çalışması 10 Ekim tarihine kadar bitirilecek" denildi.