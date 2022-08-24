Dansçı Dilara Gül İstanbul Şişli’de elektrikli scooter kazasında feci şekilde can verdi! Sürücü hakkında karar çıktı

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sürücü Akçelik'in olay sırasında alkolsüz olduğu da iddianamede belirtildi. Kavşağa yaklaştığı sırada Hakan Akçelik'in trafik ışıklarının yeşilden sarıya döndüğü sırada aracıyla hareket ettiği, bu sırada Gül'ün ise scooter ile manevra ihlali yaptığı kaydedildi.