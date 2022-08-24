Dansçı Dilara Gül İstanbul Şişli'de elektrikli scooter kazasında feci şekilde can verdi! Sürücü hakkında karar çıktı
İstanbul Şişli'de dansçı Dilara Gül, elektrikli scooterla ilerlerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Dilara Gül'ün ölümüne neden olan sürücü tutuklu sanık Hakan Akçelik, ikinci kez hakim karşına çıktı. Mahkeme, delillerin büyük bir çoğunluğu toplandığı ve sanık Hakan Akçelik'in tutuklu olduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.
12 Temmuz'da meydana gelen kazada, Mecidiyeköy yönüne ilerleyen 32 yaşındaki Hakan Akçelik'in kullandığı otomobil, scooter kullanan 23 yaşındaki dansçı Dilara Gül'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle scooter'dan metrelerce uzağa düşen Gül, ağır şekilde yaralandı. Bir dans okulunda eğitmen olduğu öğrenilen Dilara Gül hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü Hakan Akçelik, ilk ifadesinde 'Scooter'ı aniden önüme kırdı, duramadım' dedi. Hakan Akçelik, çıkarıldığı hâkimlikçe, taksirle öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dilara Gül'ün öldüğü feci kaza kamerada | Video
Şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, scooter kullanıcısı Dilara Gül ve otomobil sürücüsü Hakan Akçelik'in eşit derecede kusurlu olduğu ifade edildi.
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Sürücü Akçelik'in olay sırasında alkolsüz olduğu da iddianamede belirtildi. Kavşağa yaklaştığı sırada Hakan Akçelik'in trafik ışıklarının yeşilden sarıya döndüğü sırada aracıyla hareket ettiği, bu sırada Gül'ün ise scooter ile manevra ihlali yaptığı kaydedildi.