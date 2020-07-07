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Son dakika: Türkiye günlerce bu cinayeti konuşmuştu... Görüntülere ulaşıldı

Son dakika haberine göre TEM'de kural ihlali tartışması ve ardından meydana gelen trafik kazası nedeniyle motosiklet sürücüsü Hasan Saytal'ın, Serdar Çekiç'i silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Çekiç'in kullandığı aracın çarpıştığı ve motosikletli Saytal'ın yola düştüğü görülüyor.
Sonrasında ise yolda bir kargaşanın yaşandığı görüntülerde aktarılıyor.

07.07.2020 19:28 - Son Güncelleme: 07.07.2020 19:28
Son dakika: Türkiye günlerce bu cinayeti konuşmuştu... Görüntülere ulaşıldı

TEM otoyolunda 3 Temmuz 2019'da kural ihlali tartışması ve ardından meydana gelen trafik kazası nedeniyle motosiklet sürücüsü Hasan Saytal'ın, Serdar Çekiç'i ateş ederek vurma anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı.

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Son dakika: Türkiye günlerce bu cinayeti konuşmuştu... Görüntülere ulaşıldı

Görüntülerde Hasan Saytal'ın kullandığı motosiklet ile Serdar Çekiç'in kullandığı aracın çarpıştığı ve motosikletli Saytal'ın yola düştüğü görülüyor.

Son dakika: Türkiye günlerce bu cinayeti konuşmuştu... Görüntülere ulaşıldı

Sonrasında ise yolda bir kargaşanın yaşandığı görüntülerde aktarılıyor.
Olay meydana geldikten sonra görüntülerde, insanların aracın etrafına toplandığı da görülüyor. Polis ve ambulansın da olay yerine vardıkları görüntülerde mevcut.

Son dakika: Türkiye günlerce bu cinayeti konuşmuştu... Görüntülere ulaşıldı

Olaya ilişkin davanın duruşması 9 Temmuz perşembe günü Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Son dakika: Türkiye günlerce bu cinayeti konuşmuştu... Görüntülere ulaşıldı

İDDİANAMEDEN
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 Temmuz 2019'da 07.30 sıralarında kullandığı otomobille TEM otoyolunda seyir halindeki maktul Serdar Çekiç'in, Yüzüncü Yıl Köprüsü civarında emniyet şeridinden aniden hareket edip yola katılan motosiklet sürücüsü sanık Hasan Saytal'a eliyle tepki gösterdiği anlatıldı.

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