Son dakika: Türkiye günlerce bu cinayeti konuşmuştu... Görüntülere ulaşıldı
Son dakika haberine göre TEM'de kural ihlali tartışması ve ardından meydana gelen trafik kazası nedeniyle motosiklet sürücüsü Hasan Saytal'ın, Serdar Çekiç'i silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Çekiç'in kullandığı aracın çarpıştığı ve motosikletli Saytal'ın yola düştüğü görülüyor.
Sonrasında ise yolda bir kargaşanın yaşandığı görüntülerde aktarılıyor.
07.07.2020 19:28
- Son Güncelleme: 07.07.2020 19:28
İDDİANAMEDEN
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 Temmuz 2019'da 07.30 sıralarında kullandığı otomobille TEM otoyolunda seyir halindeki maktul Serdar Çekiç'in, Yüzüncü Yıl Köprüsü civarında emniyet şeridinden aniden hareket edip yola katılan motosiklet sürücüsü sanık Hasan Saytal'a eliyle tepki gösterdiği anlatıldı.
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