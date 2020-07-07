Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran 125 binlik soru: Çekilmesine rağmen soruyu doğru yanıtladı
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye 125 bin TL değerindeki "1977'de kamyon şoförü olarak çalışırken Yıldız Savaşları film serisinin ilk filmini izlemenin heyecanıyla işinden istifa edip sinema sektörüne giren yönetmen kimdir?" sorusu damga vurdu. Yarışmacı çekildikten sonra soruyu yanıtlayınca büyük pişmanlık duydu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran o anlar...
07.07.2020 22:48
- Son Güncelleme: 07.07.2020 23:07
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