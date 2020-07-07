Dünyanın en uzun bacaklı kadını görenleri hayrete düşürüyor! Erkekler ondan korkuyor
Moğolistan doğumlu olan ancak şimdilerde ABD'nin Chicago şehrinde yaşayan 29 yaşındaki Rentsenkhorloo Bud, dünyanın en uzun bacaklı kadını. Boyu 2,04 olan Rentsenkhorloo Bud'ın bacak boyu tam 1 metre 34 cm. Erkeklerin yanına yaklaşmaktan korktuğu genç kadın aynı zamanda modellik yapıyor.
07.07.2020 13:09
- Son Güncelleme: 07.07.2020 13:09
Bir diğer yaşadığı sıkıntı ise 47,5 numara olan ayaklarına ayakkabı bulmak. Bud durumu şöyle ifade ediyor:
'Ayak numaram 47,5 ve durum böyle olunca ne Moğolistan'da ne de Güney Kore'de kendime göre ayakkabı bulamadım. Daha sonra Amerika'ya taşındım. Burada da durum da çok değişiklik olmadı. Kendime uygun ayakkabıları sadece interneten üzerinden yaptığım alışverişlerde bulabiliyorum.'
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