Haberler Galeri Yaşam Dünyanın en uzun bacaklı kadını görenleri hayrete düşürüyor! Erkekler ondan korkuyor

Dünyanın en uzun bacaklı kadını görenleri hayrete düşürüyor! Erkekler ondan korkuyor

Moğolistan doğumlu olan ancak şimdilerde ABD'nin Chicago şehrinde yaşayan 29 yaşındaki Rentsenkhorloo Bud, dünyanın en uzun bacaklı kadını. Boyu 2,04 olan Rentsenkhorloo Bud'ın bacak boyu tam 1 metre 34 cm. Erkeklerin yanına yaklaşmaktan korktuğu genç kadın aynı zamanda modellik yapıyor.

07.07.2020 13:09 - Son Güncelleme: 07.07.2020 13:09
Dünyanın en uzun bacaklı kadını görenleri hayrete düşürüyor! Erkekler ondan korkuyor

1.85'lik bir baba ve 1.83'lük bir anneden dünyaya gelen Rentsenkhorloo Bud'ın bu kadar uzun boylu olması çok şaşırtıcı değil. Uzun bacakları yüzünden kabuk gibi geçen gençlik yıllarının ardından Bud şimdilerde tam aksine bacaklarını sergilemeyi sevdiğini söylüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünyanın en uzun bacaklı kadını görenleri hayrete düşürüyor! Erkekler ondan korkuyor

Tabi bu bacakların onun için sıkıntı yaratan tarafları da var. Genç kadın kıyafet bulmakta ve kapılardan geçmekte güçlük yaşadığını belirtiyor.

Dünyanın en uzun bacaklı kadını görenleri hayrete düşürüyor! Erkekler ondan korkuyor

Bir diğer yaşadığı sıkıntı ise 47,5 numara olan ayaklarına ayakkabı bulmak. Bud durumu şöyle ifade ediyor:

'Ayak numaram 47,5 ve durum böyle olunca ne Moğolistan'da ne de Güney Kore'de kendime göre ayakkabı bulamadım. Daha sonra Amerika'ya taşındım. Burada da durum da çok değişiklik olmadı. Kendime uygun ayakkabıları sadece interneten üzerinden yaptığım alışverişlerde bulabiliyorum.'

Dünyanın en uzun bacaklı kadını görenleri hayrete düşürüyor! Erkekler ondan korkuyor

Erkekler yanına yaklaşmıyorlar. Çünkü yanında fotografı sosyal medyada paylaşılan erkekler cücelikle itham ediliyor. Rentsenkhorloo Bud'un yanında durmak hemcinsleri için de bir tehlike aslında. Çünkü onlar da bu boyda birinin yanında durmaktan çekiniyorlar.

Dünyanın en uzun bacaklı kadını görenleri hayrete düşürüyor! Erkekler ondan korkuyor

Modellik de yapan Rentsenkhorloo Bud'un şimdiden binlerce hayranı var. Uzun bacaklı kadın aynı zamanda Youtube videoları da çekiyor ve takipçilerine kendisi hakkında taze bilgiler sunuyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Sadece fotoğraf çektirmek istemişti! Dehşeti yaşadı
Sadece fotoğraf çektirmek istemişti! Dehşeti yaşadı