SON DAKİKA: Türkiye gündemine damga vuran para karşılığı kadınlara falaka! İlk duruşma yapıldı

EŞİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Soruşturma kapsamında Erkan T.'nin eşi H.T.'nin de ifadesine başvuruldu. H.T. ise ifadesinde, "Erkan T. ile 10 yıllık evliyiz, 2 çocuğumuz var. Görüntülerde ayağı eşarpla bağlanarak, falakaya yatırılan kişilerden birisi benim. Eşim, zaman zaman beni falakaya yatırdı. Ben de ev huzurumun bozulmaması için Erkan'ın, bu isteğini kabul etmek zorunda kaldım. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla diğer kadınları gördüm. Diğer kadınlardan hiç haberim yoktu. Görüntülerdeki kadınların kim olduğunu bilmiyorum. O kadınlardan ve falakanın evimde yapıldığından haberim yok. Eşim Erkan T.'den şikayetçi değilim" diye konuştu.