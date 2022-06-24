Nesli tükenme tehlikesi altında! Bitkin halde bulunan 5 yavru Arap tavşanı özel bakıma alındı
Van'ın Edremit ilçesinde, bitkin bulunan 5 yavru Arap tavşanı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde özel bakıma alındı. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesindeki Arap tavşanlarıyla ilgili merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Getirdiklerinde hayvanlar bitkin haldeydiler ve bir düşmanla karşı karşıya geldiklerinden stresliydiler. Özel bakıma aldık" dedi.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanı, Van'da görüldü. Kanguru gibi ayakları, tavşana benzer kulakları, fareyi andıran gövdesiyle türü tehlike altındaki Arap tavşanı, geçen hafta Van'ın Edremit ilçesinde kırsalda gezen biri tarafından fark edildi.
Anneleri olmayan, bitkin 5 yavru Arap tavşanı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yavru Arap tavşanları ardından da Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakıma alındı.
Merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Arap tavşanının toplumun çeşitli yerlerinde farklı isimlerle anıldığını söyledi. Kemirgen sınıfında yer alan bu türün özellikle gece ortaya çıktığını ve gündüzleri ise sakin şekilde otların içinde yaşam alanlarında durduklarını söyledi.