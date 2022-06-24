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Nesli tükenme tehlikesi altında! Bitkin halde bulunan 5 yavru Arap tavşanı özel bakıma alındı

Van'ın Edremit ilçesinde, bitkin bulunan 5 yavru Arap tavşanı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde özel bakıma alındı. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesindeki Arap tavşanlarıyla ilgili merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Getirdiklerinde hayvanlar bitkin haldeydiler ve bir düşmanla karşı karşıya geldiklerinden stresliydiler. Özel bakıma aldık" dedi.

DHA
24.06.2022 10:53 - Son Güncelleme: 24.06.2022 11:00
Nesli tükenme tehlikesi altında! Bitkin halde bulunan 5 yavru Arap tavşanı özel bakıma alındı

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanı, Van'da görüldü. Kanguru gibi ayakları, tavşana benzer kulakları, fareyi andıran gövdesiyle türü tehlike altındaki Arap tavşanı, geçen hafta Van'ın Edremit ilçesinde kırsalda gezen biri tarafından fark edildi.

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Nesli tükenme tehlikesi altında! Bitkin halde bulunan 5 yavru Arap tavşanı özel bakıma alındı

Anneleri olmayan, bitkin 5 yavru Arap tavşanı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yavru Arap tavşanları ardından da Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakıma alındı.

Nesli tükenme tehlikesi altında! Bitkin halde bulunan 5 yavru Arap tavşanı özel bakıma alındı

Merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Arap tavşanının toplumun çeşitli yerlerinde farklı isimlerle anıldığını söyledi. Kemirgen sınıfında yer alan bu türün özellikle gece ortaya çıktığını ve gündüzleri ise sakin şekilde otların içinde yaşam alanlarında durduklarını söyledi.

Nesli tükenme tehlikesi altında! Bitkin halde bulunan 5 yavru Arap tavşanı özel bakıma alındı

Prof. Dr. Aslan, "Anneleri olmayan ve kargaların saldırdığı bu hayvanlar, önce Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü'ne oradan da ekipler tarafından bize getirdi.

Nesli tükenme tehlikesi altında! Bitkin halde bulunan 5 yavru Arap tavşanı özel bakıma alındı

Getirdiklerinde hayvanlar bitkin haldeydiler ve bir düşmanla karşı karşıya geldiklerinden stresliydiler. Bunları özel bakıma aldık. Şu an durumları iyi ve bir hafta sonra da yaşam alanlarına salacağız" dedi.

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