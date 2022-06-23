Beşiktaş'ta sokak ortasındaki cinsel ilişki rezaletinde yeni gelişme! Araç sahibi şikayetçi oldu: Kaportada göçük var
İstanbul Beşiktaş'ta sokak ortasında cinsel ilişkiye girip, kendilerini uyaran insanlara da hakaret eden çiftin, ilişkiye girdikleri aracın kaportasında göçük oluştu. Araç sahibinin ihbarı üzerine maddi hasar kaybının tespiti için söz konusu araç ekspertize gönderildi. Rezaletin ardından gözaltına alınan Ahmet Ertan K. ve oyuncu olduğun öğrenilen Zeynep S. çifti, ifadelerinde çok pişman olduklarını belirterek, alkolün etkisiyle kendilerini kaybettiklerini savundu. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
23.06.2022 20:29 - Son Güncelleme: 23.06.2022 20:31
İstanbul'da 11 Haziran günü saatler 04:54'ü gösterdiği sırada Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi No:48 inşaat alanı önünde hayasızca harekette bulunan ve ulu orta ilişkiye giren bir çift görüldü.
Olay ile ilgili otel işletmecisi olduğu tespit edilen Ahmet Ertan K. ve oyuncu olduğu saptanan Zeynep S. gözaltına alındı.