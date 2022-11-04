Kuyuda bulunan iskelet cinayeti ortaya çıkardı! 21 yıl sonra katil yakalandı ama serbest kaldı

Kayseri'de "kuyuda ceset var" söylentisinden yola çıkan Sabah muhabirinin çalışmasıyla kuyudan çıkarılan kemiklerin 21 yıl önce kaybolan 7 çocuk annesi Ayşe Kavak'a (47) ait olduğu belirlenmişti. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in talimatıyla kurulan özel ekip, 5 ay süren çalışmalar sonunda katilin çoban M.A. (55) olduğunu belirledi.