Kuyuda bulunan iskelet cinayeti ortaya çıkardı! 21 yıl sonra katil yakalandı ama serbest kaldı
Kayseri'de bir kuyuda bulunan kemiklerin 21 yıl önce birden ortadan kaybolan Ayşe Kavak'a ait olduğu ortaya çıkmıştı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede Ayşe Kavak'ın o dönem kullandığı cep telefonunun izi sürüldü. Telefon ekipleri katile ulaştırdı. Katilin o dönem çobanlık yapan M.A. olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan M.A. 20 yıllık zaman aşımı dolduğu için serbest bırakıldı. İşte akılalmaz olayın perde arkası...
Kayseri'de "kuyuda ceset var" söylentisinden yola çıkan Sabah muhabirinin çalışmasıyla kuyudan çıkarılan kemiklerin 21 yıl önce kaybolan 7 çocuk annesi Ayşe Kavak'a (47) ait olduğu belirlenmişti. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in talimatıyla kurulan özel ekip, 5 ay süren çalışmalar sonunda katilin çoban M.A. (55) olduğunu belirledi.
KATİL ÇOBAN ÇIKTI: ÖLDÜRDÜĞÜ KESİNLEŞTİ, ZAMAN AŞIMIYLA YIRTTI!
1988 yılında işlediği başka bir cinayetten 12 yıl hapis yatan M.A'nın Rahşan affıyla serbest kaldıktan 2 buçuk ay sonra da Ayşe Kavak'ı öldürdüğü tespit edildi. Ayşe Kavak cinayetinden zaman aşımıyla kurtulan M.A. çıkarıldığı savcılıkça serbest bırakıldı.
21 YILDIR KAYIP KADININ CESEDİ BULUNDU
Kayseri'deki Yılanlı Dağı'ndaki bir kuyuda ceset olduğu söylentisinden yola çıkan Sabah Muhabiri Ali Altuntaş, dağa giderek birbirine yakın çok sayıda kuyuda 3 gün araştırma yaptı.
ASIRLIK BİR KAR KUYUSU
Asırlık bir kar kuyusunda iskelet haline dönen cesedi bulan Sabah muhabirinin durumu Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e anlatması üzerine valinin talimatıyla Kayseri Emniyetinde cinayetle ilgili özel ekip kuruldu.