2022 fay hattı sorgulama ekranı deprem haritası! Evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte Türkiye'nin il il deprem haritası
İzmir'in Buca ilçesinde saat 3.29'da gerçekleşen 4.9 büyüklüğünde deprem sonrası büyük bir panik yaşandı. Yaşanan sarsıntı sonrası vatandaşlar kendilerini sokaklara attı. Yaşanan korku sonrasında herkes 'İzmir'de deprem devam edecek mi?', 'Daha büyük bir deprem olacak mı?', 'Başka bir depremi tetikler mi?' sorularının yanıtlarını arıyor. Biz de sizler için Türkiye'nin il il deprem haritasını derledik.
OTURDUĞUM EV SAĞLAM MI VE DEPREME DAYANIKLI MI?
Hiç şüphesiz, yanıtı en çok merak edilen sorular arasında, 'Oturduğum yer, ev güvenli mi ve deprem riski var mı?' bulunuyor. Herkesin bildiği gibi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde hizmete sunulan yenilenmiş diri fay hatları haritası ile oturduğunuz yerin, binanın güvenli olup olmadığını hızlı ve kolay bir şekilde öğrenme imkanına sahipsiniz.
EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?
http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx adresi üzerinden tıklayarak harita üzerinden bulunduğunuz konuma ulaşabilirsiniz. Ekranın yan tarafından Faylar sekmesini ve Depremler sekmesinden ise Son 24, son 7 gün ve Son 30 gün şeklinde bulunan kutucuklara tıklayarak hangi zaman diliminde evinizin altından fay hattın geçtiğini görebileceksiniz.
Ülkemiz Batı Anadolu ile Kuzey ve Doğu Anadolu'daki üçlü bir grubun arasında yer alıyor. Ülke olarak bizi korkutan ve strese sokan durum ise bir ilde yaşanan depremin farklı illerden de hissedilmesi. Bunun başlıca nedenleri arasında aslına bakarsanız riske göre gruplandırılmış bölgeler içerisinde yaşamaktan geçiyor.