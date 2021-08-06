SON DAKİKA: Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölümü Türkiye'yi yasa boğdu! Otopsi raporunda şoke eden ayrıntı
Son dakika haberleri... Tıp öğrencisi Onur Alp Eker, Kurban Bayramı'nda kaçan koyunun ardından gitmiş bayramın 3. günü ise cesedi bulunmuştu. Onur Alp Eker'in nasıl öldüğü hala soru işareti olarak dururken yaşanan bir son dakika gelişmesi dikkat çekti. Onur Alp Eker'in dedesi Zühtü Erdoğan otopsi raporunu beklediklerini söyledi ve "Raporun 35-40 gün sonra geleceği söylendi ancak ölüm raporunda bir ibare var, 21.30'da öldüğü yazılmış. Demek ki saat 12.00'den o saate kadar güneşin altında yürümüş. Oraya oturdu mu, düştü mü artık nasıl olduysa ölmüş..." diye konuştu.
Başkentte Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığı ararken kaybolan ve iki gün sonra cesedi bulunan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Onur Alp Eker'in ailesi, en büyük hayali olan tıp fakültesini tamamlayamadan yaşama veda eden çocuklarının üzüntüsünü yaşıyor.
AA muhabirinin görüştüğü Eker'in dedesi Zühtü Erdoğan, torunuyla her zaman iyi anlaştığını ve yakın ilişki içerisinde olduğunu söyledi.
Küçük yaşlardan bu yana doktor olma hayali kuran Onur Alp'in 2 yıl önce Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandığında tüm aile fertlerinin büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Erdoğan, eğitim hayatı boyunca okuluna dört elle sarılan torununun başarılarıyla kendilerini sürekli gururlandırdığını belirtti.
Bir yandan üzüntülerini yaşadıklarını diğer yandan otopsi raporunu beklediklerini aktaran Erdoğan, "Raporun 35-40 gün sonra geleceği söylendi ancak ölüm raporunda bir ibare var, 21.30'da öldüğü yazılmış. Demek ki saat 12.00'den o saate kadar güneşin altında yürümüş. Oraya oturdu mu, düştü mü artık nasıl olduysa ölmüş..." diye konuştu.