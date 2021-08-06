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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölümü Türkiye'yi yasa boğdu! Otopsi raporunda şoke eden ayrıntı

SON DAKİKA: Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölümü Türkiye'yi yasa boğdu! Otopsi raporunda şoke eden ayrıntı

Son dakika haberleri... Tıp öğrencisi Onur Alp Eker, Kurban Bayramı'nda kaçan koyunun ardından gitmiş bayramın 3. günü ise cesedi bulunmuştu. Onur Alp Eker'in nasıl öldüğü hala soru işareti olarak dururken yaşanan bir son dakika gelişmesi dikkat çekti. Onur Alp Eker'in dedesi Zühtü Erdoğan otopsi raporunu beklediklerini söyledi ve "Raporun 35-40 gün sonra geleceği söylendi ancak ölüm raporunda bir ibare var, 21.30'da öldüğü yazılmış. Demek ki saat 12.00'den o saate kadar güneşin altında yürümüş. Oraya oturdu mu, düştü mü artık nasıl olduysa ölmüş..." diye konuştu.

06.08.2021 12:49 - Son Güncelleme: 06.08.2021 13:06
SON DAKİKA: Tıp öğrencisi Onur Alp Eker’in ölümü Türkiye’yi yasa boğdu! Otopsi raporunda şoke eden ayrıntı

Başkentte Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığı ararken kaybolan ve iki gün sonra cesedi bulunan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Onur Alp Eker'in ailesi, en büyük hayali olan tıp fakültesini tamamlayamadan yaşama veda eden çocuklarının üzüntüsünü yaşıyor.

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SON DAKİKA: Tıp öğrencisi Onur Alp Eker’in ölümü Türkiye’yi yasa boğdu! Otopsi raporunda şoke eden ayrıntı

AA muhabirinin görüştüğü Eker'in dedesi Zühtü Erdoğan, torunuyla her zaman iyi anlaştığını ve yakın ilişki içerisinde olduğunu söyledi.

SON DAKİKA: Tıp öğrencisi Onur Alp Eker’in ölümü Türkiye’yi yasa boğdu! Otopsi raporunda şoke eden ayrıntı

Küçük yaşlardan bu yana doktor olma hayali kuran Onur Alp'in 2 yıl önce Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandığında tüm aile fertlerinin büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Erdoğan, eğitim hayatı boyunca okuluna dört elle sarılan torununun başarılarıyla kendilerini sürekli gururlandırdığını belirtti.

SON DAKİKA: Tıp öğrencisi Onur Alp Eker’in ölümü Türkiye’yi yasa boğdu! Otopsi raporunda şoke eden ayrıntı

Bayramının ilk gününde bir araya geldiği torununun kaçan kurbanlığı yakalamak için arkasından gittiğini ve kendisinden bir daha haber alamadıklarını anlatan Erdoğan, tüm aramalara rağmen 2 gün sonra cesedi bulunan Eker'in acısının yüreklerini dağladığını vurguladı.

SON DAKİKA: Tıp öğrencisi Onur Alp Eker’in ölümü Türkiye’yi yasa boğdu! Otopsi raporunda şoke eden ayrıntı

Bir yandan üzüntülerini yaşadıklarını diğer yandan otopsi raporunu beklediklerini aktaran Erdoğan, "Raporun 35-40 gün sonra geleceği söylendi ancak ölüm raporunda bir ibare var, 21.30'da öldüğü yazılmış. Demek ki saat 12.00'den o saate kadar güneşin altında yürümüş. Oraya oturdu mu, düştü mü artık nasıl olduysa ölmüş..." diye konuştu.