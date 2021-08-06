SON DAKİKA: Tıp öğrencisi Onur Alp Eker’in ölümü Türkiye’yi yasa boğdu! Otopsi raporunda şoke eden ayrıntı

Bir yandan üzüntülerini yaşadıklarını diğer yandan otopsi raporunu beklediklerini aktaran Erdoğan, "Raporun 35-40 gün sonra geleceği söylendi ancak ölüm raporunda bir ibare var, 21.30'da öldüğü yazılmış. Demek ki saat 12.00'den o saate kadar güneşin altında yürümüş. Oraya oturdu mu, düştü mü artık nasıl olduysa ölmüş..." diye konuştu.