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Kıyamet yaklaşıyor mu? İzmir'de kırmızı güneş, ay tutulması, orman yangınları, koronavirüs depremler.... İşte büyük ve küçük kıyamet alametleri

Başta tüm dünyanın üzerine karabasan gibi çöken koronavirüs, önce Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan sonrasında dört bir yana yayılan orman yangınları, müsilaj, depremler, İspanya'da denizin köpürmesi, Avustralya'da yangınlar, seller ve dolular, Venedik'in sular altında kalması, küresel ısınma, uçak kazaları, çığlar, son olarak karınca, çekirge istilası ve son on olarak İzmir'de görülen kırmızı güneş. Dünyada neler oluyor? Türkiye ve dünyada son dönemlerde yaşanan bu felaketler neyin habercisi? Kıyamet yaklaşıyor mu? Kıyamet surasi nedir? Bu yaşananların hepsi orada geçiyor mu? İşte büyük, küçük kıyamet alametleri...

06.08.2021 10:26 - Son Güncelleme: 06.08.2021 10:26
Kıyamet yaklaşıyor mu? İzmir’de kırmızı güneş, ay tutulması, orman yangınları, koronavirüs depremler.... İşte büyük ve küçük kıyamet alametleri

Bu sabah İzmir sepya be gökyüzü ve kırmızı bir güneşe uyandı. Son dönemde orman yangınlarıyla boğuşan vatandaşlar kırmızı güneşi görünce hemen sosyal medyada paylaştı. Endişelendiren bu görüntüye açıklama geldi ama açıklama da kıyamet senaryolarının ortaya çıkmasını engelleyemedi.

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Kıyamet yaklaşıyor mu? İzmir’de kırmızı güneş, ay tutulması, orman yangınları, koronavirüs depremler.... İşte büyük ve küçük kıyamet alametleri

Muğla, Aydın ve bölgedeki diğer illerde bir süredir devam eden orman yangınlarının dumanı İzmir'de gökyüzünü kapladı. Kemalpaşa ilçesinde de dumanların güneşi kapattığı ve ışığın azaldığı görüldü.

Kıyamet yaklaşıyor mu? İzmir’de kırmızı güneş, ay tutulması, orman yangınları, koronavirüs depremler.... İşte büyük ve küçük kıyamet alametleri

İzmir'in herhangi bir noktasında orman yangını bulunmazken, ters hava akımı sonucu Yunanistan ile güney illerinde devam eden duman bulutlarının karıştığı ve böyle bir havanın meydana geldiği öğrenildi.

Kıyamet yaklaşıyor mu? İzmir’de kırmızı güneş, ay tutulması, orman yangınları, koronavirüs depremler.... İşte büyük ve küçük kıyamet alametleri

Son dönemde yaşanan kötü olayların üzerine bu gök olayı tuz biber oldu.

Kıyamet yaklaşıyor mu? İzmir’de kırmızı güneş, ay tutulması, orman yangınları, koronavirüs depremler.... İşte büyük ve küçük kıyamet alametleri

Türkiye ve dünyada neler oluyor? Bunların hepsi birer kıyamet alameti mi? İşte kıyamet alametlerinin tamamı.