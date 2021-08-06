Kıyamet yaklaşıyor mu? İzmir'de kırmızı güneş, ay tutulması, orman yangınları, koronavirüs depremler.... İşte büyük ve küçük kıyamet alametleri
Başta tüm dünyanın üzerine karabasan gibi çöken koronavirüs, önce Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan sonrasında dört bir yana yayılan orman yangınları, müsilaj, depremler, İspanya'da denizin köpürmesi, Avustralya'da yangınlar, seller ve dolular, Venedik'in sular altında kalması, küresel ısınma, uçak kazaları, çığlar, son olarak karınca, çekirge istilası ve son on olarak İzmir'de görülen kırmızı güneş. Dünyada neler oluyor? Türkiye ve dünyada son dönemlerde yaşanan bu felaketler neyin habercisi? Kıyamet yaklaşıyor mu? Kıyamet surasi nedir? Bu yaşananların hepsi orada geçiyor mu? İşte büyük, küçük kıyamet alametleri...
06.08.2021 10:26
- Son Güncelleme: 06.08.2021 10:26
Türkiye ve dünyada neler oluyor? Bunların hepsi birer kıyamet alameti mi? İşte kıyamet alametlerinin tamamı.