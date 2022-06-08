SON DAKİKA: TikTok'taki son rezillik! Mükremin Gezgin isimli erkek aylarca kendisine hamile süsü verdi bebek kiralayıp doğum mizanseni yaptı
Son dakika haberleri... Sosyal medyanın son yıllardaki popüler uygulaması TikTok, her geçen gün bir ahlaksızlığa ev sahipliği yapıyor. Son örneği ise kendisine daha çok tıklasınlar diye bir erkek aylarca hamile numarası yaptı ve sonunda da doğum mizanseni düzenledi. TikTok'ta kendisine 9 aydır hamile süsü vererek geniş bir takipçi kitlesine ulaşan ve dün ameliyat masasında kurduğu operasyon mizanseniyle bir bebek dünyaya getirdiğini açıklayan Mükremin Gezgin'e tepki yağdı. Mükremin Gezgin hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İşte skandal olayla ilgili son dakika detayları...
08.06.2022 13:23 - Son Güncelleme: 08.06.2022 13:43
Son dakika haberi: Akıllara durgunluk veren olay takma hamile karınlığı takan Mükremin Gezgin'in kendisine hamile görüntüsü verip, takipçi kitlesini hamile olduğuna inandırmasıyla başladı.
MÜKREMİN GEZGİN TAKİPÇİ SAYISINI ARTIRMIŞTI
Dokuz ay boyunca sosyal medyadan sözde hamilelik dönemlerini paylaşan Gezgin, kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.
"BABASI YOK" DEDİ
TikTok'ta toplamda 1.3 milyon takipçisi bulunan ve toplam beğeni sayısı ise 37.4 milyonu aşan Gezgin, videolarındaki kurgu ve mizansenle, milyonlarca kişinin hamileliğine inanmasını sağladı.