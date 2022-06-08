3 bin 500 liradan satılıyor! Şırnak’taki el dokuması kilimleri iki kişi 45 günde tamamlıyor

2 KİŞİ 45 GÜNDE BİTİRİYOR 3 BİN 500 TL

Kursta çeşit çeşit ürünler bulunurken en çok ilgi çeken ürünler, unutulmaya yüz tutmuş el dokuma kilimler oldu. El dokuma kilimlerin 2 kişi tarafından yapılıp 45 günde ancak bitirildiği ve tanesinin 3 bin 500 liradan alıcı bulduğu belirtildi.