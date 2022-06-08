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Haberler Yaşam 3 bin 500 liradan satılıyor! Şırnak'taki el dokuması kilimleri iki kişi 45 günde tamamlıyor

3 bin 500 liradan satılıyor! Şırnak'taki el dokuması kilimleri iki kişi 45 günde tamamlıyor

Şırnak'ın Uludere ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası'' etkinliklerinde Halk Eğitim Merkezleri ve ADEM kurslarında yapılan ürünler sergilendi. El emeği göz nuru ürünler uzun işlemlerin ardından tamamlanırken 3 bin 500 liradan alıcı buluyor.

08.06.2022 13:12 - Son Güncelleme: 08.06.2022 13:12
3 bin 500 liradan satılıyor! Şırnak’taki el dokuması kilimleri iki kişi 45 günde tamamlıyor

Uludere ilçesinde 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinliklerinde Halk Eğitim Merkezleri ve ADEM kurslarında yapılan ürünler sergilendi.

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3 bin 500 liradan satılıyor! Şırnak’taki el dokuması kilimleri iki kişi 45 günde tamamlıyor

Etkinliğin açılışına Uludere Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, İl Milli eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş ve Hilal Belde Belediye Başkanı Cafer Benek katıldı.

3 bin 500 liradan satılıyor! Şırnak’taki el dokuması kilimleri iki kişi 45 günde tamamlıyor

Müzik dinletisi ile başlayan etkinlikte protokol üyeleri, daha sonra kursiyerlerin yaptıkları el ürünlerini inceledi. Kursiyerler tek tek tebrik edilerek sertifikaları dağıtıldı.

3 bin 500 liradan satılıyor! Şırnak’taki el dokuması kilimleri iki kişi 45 günde tamamlıyor

2 KİŞİ 45 GÜNDE BİTİRİYOR 3 BİN 500 TL
Kursta çeşit çeşit ürünler bulunurken en çok ilgi çeken ürünler, unutulmaya yüz tutmuş el dokuma kilimler oldu. El dokuma kilimlerin 2 kişi tarafından yapılıp 45 günde ancak bitirildiği ve tanesinin 3 bin 500 liradan alıcı bulduğu belirtildi.

3 bin 500 liradan satılıyor! Şırnak’taki el dokuması kilimleri iki kişi 45 günde tamamlıyor

Kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından desteklenen kurslarda ağırlıklı olarak kadınların çalışıp sattıkları ürünler ile aile ekonomilerine katkı sundukları kaydedildi.

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