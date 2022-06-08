3 bin 500 liradan satılıyor! Şırnak'taki el dokuması kilimleri iki kişi 45 günde tamamlıyor
Şırnak'ın Uludere ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası'' etkinliklerinde Halk Eğitim Merkezleri ve ADEM kurslarında yapılan ürünler sergilendi. El emeği göz nuru ürünler uzun işlemlerin ardından tamamlanırken 3 bin 500 liradan alıcı buluyor.
08.06.2022 13:12 - Son Güncelleme: 08.06.2022 13:12
Uludere ilçesinde 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinliklerinde Halk Eğitim Merkezleri ve ADEM kurslarında yapılan ürünler sergilendi.
Etkinliğin açılışına Uludere Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, İl Milli eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş ve Hilal Belde Belediye Başkanı Cafer Benek katıldı.
Kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından desteklenen kurslarda ağırlıklı olarak kadınların çalışıp sattıkları ürünler ile aile ekonomilerine katkı sundukları kaydedildi.