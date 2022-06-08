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Antalya'da eski nişanlısı Nuray Demir'i katleden Tamer Bektaş'tan kan donduran sözler: Bana direnemedi sıkmaya devam ettim!

Antalya Muratpaşa'da eski nişanlısı 17 yaşındaki Nuray Demir'i boğarak öldüren Tamer Bektaş ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede kan donduran ifadeler kullanan katil zanlısı "Bana direnemedi sıkmaya devam ettim!" dedi.

08.06.2022 15:32 - Son Güncelleme: 08.06.2022 15:32
Antalya’da eski nişanlısı Nuray Demir’i katleden Tamer Bektaş’tan kan donduran sözler: Bana direnemedi sıkmaya devam ettim!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir otelde ölü bulunan 17 yaşındaki Nuray Demir'in eski nişanlısı olan katil zanlısı Tamer Bektaş'ın yargılanmasına başlanıldı.

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Antalya’da eski nişanlısı Nuray Demir’i katleden Tamer Bektaş’tan kan donduran sözler: Bana direnemedi sıkmaya devam ettim!

Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katil zanlısı Tamer Bektaş, tutuklu bulunduğu Antalya E Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Nuray Demir'in annesi Fatmaana Gül ise kızının katilini görmemek ve sesini duymamak için duruşmaya katılmadı. Aile avukatları ve teyze Nur Çevik ise duruşmada hazır bulundu.

Antalya’da eski nişanlısı Nuray Demir’i katleden Tamer Bektaş’tan kan donduran sözler: Bana direnemedi sıkmaya devam ettim!

"İNTERNETTEN TANIŞTIK"
Yaşananlardan pişman olduğunu savunan katil zanlısı; "Nuray Demir ile 2021'de internetten tanıştım. Daha sonra ailelerin de katılımı ile nişanlandık. Cinayetten bir gün önce 17 Mart'ta Yolava'dan Antalya'ya geldim. İlk gün Nuray ile birlikte gezdik." dedi.

Antalya’da eski nişanlısı Nuray Demir’i katleden Tamer Bektaş’tan kan donduran sözler: Bana direnemedi sıkmaya devam ettim!

"İKİ ELİMLE BOĞAZINI SIKTIM"
Öldürme anını soğukkanlılıkla anlatan Taner Bektaş, bir gün sonra Nuray ile otelde buluştuğunu belirterek, burada Nuray'ın kendisine istismarda bulunan Birol'u öldürmesini istediğini yoksa evlenmeyeceğini ileri sürdü.

Antalya’da eski nişanlısı Nuray Demir’i katleden Tamer Bektaş’tan kan donduran sözler: Bana direnemedi sıkmaya devam ettim!

Katil zanlısı Bektaş, "Bu şekilde bir evliliği kabul edemeyeceğimi söyleyince boğazıma sarıldı. Ben de aynı şekilde kendisinin boğazını sıkmaya başladım.

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