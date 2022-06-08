Antalya’da eski nişanlısı Nuray Demir’i katleden Tamer Bektaş’tan kan donduran sözler: Bana direnemedi sıkmaya devam ettim!

"İNTERNETTEN TANIŞTIK"

Yaşananlardan pişman olduğunu savunan katil zanlısı; "Nuray Demir ile 2021'de internetten tanıştım. Daha sonra ailelerin de katılımı ile nişanlandık. Cinayetten bir gün önce 17 Mart'ta Yolava'dan Antalya'ya geldim. İlk gün Nuray ile birlikte gezdik." dedi.