Kartal'da feci kaza! Kontrolü kaybedip takla attı araç içinde sıkıştı! Ağabeyini dakikalarca teselli etti
Kartal Sahil yolu Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikametinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce kaldırma çarptı sonra taklalar atıp orta refüjde ters döndü. kaldırıma çarparak taklalar atmaya başladı. Kaza sonrası araç içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı. Kazada kendi imkânları ile çıkan otomobil sürücüsü Şen'in kardeşi, ağabeyini dakikalarca teselli etmeye çalıştı.
03.12.2021 06:26
- Son Güncelleme: 03.12.2021 06:26
Kaza, 01.30 sıralarında Kartal Sahil yolu Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yusuf Kadir Şen'in kullandığı O7 AIG 214 Plakalı BMW markalı otomobil aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı.
Yaklaşık yarım saati bulan çalışmanın ardından sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesine götürüldü.