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Kartal'da feci kaza! Kontrolü kaybedip takla attı araç içinde sıkıştı! Ağabeyini dakikalarca teselli etti

Kartal Sahil yolu Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikametinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce kaldırma çarptı sonra taklalar atıp orta refüjde ters döndü. kaldırıma çarparak taklalar atmaya başladı. Kaza sonrası araç içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı. Kazada kendi imkânları ile çıkan otomobil sürücüsü Şen'in kardeşi, ağabeyini dakikalarca teselli etmeye çalıştı.

03.12.2021 06:26 - Son Güncelleme: 03.12.2021 06:26
Kartal’da feci kaza! Kontrolü kaybedip takla attı araç içinde sıkıştı! Ağabeyini dakikalarca teselli etti

Kaza, 01.30 sıralarında Kartal Sahil yolu Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yusuf Kadir Şen'in kullandığı O7 AIG 214 Plakalı BMW markalı otomobil aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı.

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Kartal’da feci kaza! Kontrolü kaybedip takla attı araç içinde sıkıştı! Ağabeyini dakikalarca teselli etti

Çarpma sonucu taklalar atan otomobil orta refüjde ters döndü. Kaza anında sürücü Yusuf Kadir Şen'in yanında bulunan ve olayı yara almadan atlatan kardeşi otomobilin içinden kendi imkânları ile çıkarken sürücü Yusuf Kadir Şen otomobilin içinde sıkıştı.

Kartal’da feci kaza! Kontrolü kaybedip takla attı araç içinde sıkıştı! Ağabeyini dakikalarca teselli etti

Çevrede bulunan diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri otomobil içinde sıkışan sürücüyü çıkarmak için yoğun çaba sarf etti.

Kartal’da feci kaza! Kontrolü kaybedip takla attı araç içinde sıkıştı! Ağabeyini dakikalarca teselli etti

Yaklaşık yarım saati bulan çalışmanın ardından sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kartal’da feci kaza! Kontrolü kaybedip takla attı araç içinde sıkıştı! Ağabeyini dakikalarca teselli etti

DAKİKALARCA KARDEŞİNİ TESELLİ ETTİ
Kazada kendi imkânları ile çıkan otomobil sürücüsü Şen'in kardeşi, ağabeyini dakikalarca teselli etmeye çalıştı.

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