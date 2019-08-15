Son dakika... TEM’de, seyir halindeki otobüs alev alev yandı
Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan 50 yolcunun bulunduğu otobüs alev alev yandı. Yolcuların hızla otobüsten inmesiyle herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
15.08.2019 09:06
- Son Güncelleme: 15.08.2019 09:17
Olay, saat 05.45 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Cankurtaran mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum'dan İstanbul'a seyir halinde olan Sabri Çolak idaresindeki 34 FA 7999 plakalı otobüste, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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