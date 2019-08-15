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Son dakika... TEM’de, seyir halindeki otobüs alev alev yandı

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan 50 yolcunun bulunduğu otobüs alev alev yandı. Yolcuların hızla otobüsten inmesiyle herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

15.08.2019 09:06 - Son Güncelleme: 15.08.2019 09:17
Son dakika... TEM’de, seyir halindeki otobüs alev alev yandı

Olay, saat 05.45 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Cankurtaran mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum'dan İstanbul'a seyir halinde olan Sabri Çolak idaresindeki 34 FA 7999 plakalı otobüste, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Son dakika... TEM’de, seyir halindeki otobüs alev alev yandı

Dumanların otobüsün içine girmesi üzerine sürücü Çolak aracı emniyet şeridinde durdurdu. Otobüste bulunan 50 yolcunun panik halinde araçtan inmesinin ardından otobüs alev alev yandı.

Son dakika... TEM’de, seyir halindeki otobüs alev alev yandı

İhbar üzerine olay yerine Ankara ve Gerede itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alev alev yanan otobüs yarım saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi.

Son dakika... TEM’de, seyir halindeki otobüs alev alev yandı

Yanan otobüste bulunan yolcular, firmaya ait başka bir otobüse bindirilerek İstanbul'a götürüldü.

Son dakika... TEM’de, seyir halindeki otobüs alev alev yandı

Otobüste bulunan üniversite öğrencisi Mustafa Siviş, "Mola için durduğumuz tesisten çıkıldı ve olayın olacağı belliydi. Araçtan duman filan geliyordu. Şoförler kendi aralarında bir şeyler yapmaya çalıştılar fakat işe yaramadı.

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