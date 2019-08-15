Son dakika... TEM’de, seyir halindeki otobüs alev alev yandı

Olay, saat 05.45 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Cankurtaran mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum'dan İstanbul'a seyir halinde olan Sabri Çolak idaresindeki 34 FA 7999 plakalı otobüste, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



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